$89.95+1.9696.69+1.50
Почта

Уборщица турецкого отеля выкинула кроссовки Balenciaga россиянина в мусор

Россиянин поехал на отдых в пятизвездочный отель Турции и лишился брендовых кроссовок Balenciaga. Об этом пишет портал TourDom.

Уборщица турецкого отеля выкинула кроссовки Balenciaga россиянина в мусор
© Lenta.ru

Уточняется, что после шопинга в Стамбуле путешественник заселился в отель Elegance Hotel в Мармарисе. В один из дней он обнаружил пропажу из своего номера пакета с дорогостоящей обувью и обратился на ресепшен.

После дополнительного выяснения всех обстоятельств сотрудники отеля сообщили россиянину, что уборщица выкинула пакет с кроссовками, приняв его за мусор, вместе с остальными отходами. По словам туриста, никакой компенсации отель ему не предложил. Кроме того, мужчина был уверен, что его покупка пропала не случайно.

Несмотря на это соотечественник не стал вызывать полицию и конфликтовать с администрацией. Он попытался проследить судьбу кроссовок через гида, но безуспешно. Обращение к туроператору, у которого россиянин бронировал отдых, тоже ни к чему не привело.

Как пояснила юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская, в такой ситуации туристу в первую очередь необходимо вызвать полицию, чтобы зафиксировать пропажу личных вещей и получить соответствующие бумаги по поводу принятого заявления. После этого надо написать обращение в отель и передать его на ресепшен, записав происходящее на видео. Затем пострадавший должен написать обращение на имя туроператора и отправить его через турагента, а по возвращении на родину — составить досудебную претензию с требованием компенсировать убытки.

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, как поступать туристам за рубежом, если их вещи украли во время отдыха. Эксперты предупредили, что получить от гостиницы компенсацию украденного непросто.

Отдых за границей
Ассоциация туроператоров России
2