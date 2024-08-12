Для уральцев запускают прямые рейсы в Гоа

Из Екатеринбурга можно будет прямым рейсом улететь в Гоа. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

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«Самолеты в Гоа будут летать из Екатеринбурга три раза в неделю – по средам, субботам и воскресеньям. Полетная программа стартует 2 октября», – прокомментировали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Согласно данным на сайте перевозчика, прямой билет эконом класса на одного человека из Екатеринбурга в штат на юго-западе Индии будет стоить от 33 тысяч рублей. При этом багаж не включен в тариф. С собой разрешается взять ручную кладь весом до 10 кг.

Поездка эконом класса в другом тарифном предложении с багажом до 23 кг и ручной кладью на одного человека обойдется в 40 304 рубля. Если же турист планирует воспользоваться услугами: выбор места, обмен и возврат билета, а также возможностью повысить класс за мили, то билет выйдет от 53 тысяч рублей.

Отметим, что ранее компания «Аэрофлот» открыла прямые рейсы в Таиланд. Судна начнут курсировать на Пхукет с 13 сентября и в Бангкок с 15 сентября. Рейсы запланированы дважды в неделю по каждому из направлений.

Ранее «ФедералПресс» писал, что глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов покину пост гендиректора компании. Он объявил о выходе на пенсию.