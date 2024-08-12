Аналитики назвали самое популярное направление среди россиян

Олег Козырев, директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru, рассказал в беседе с RT, что самое популярное летнее направление в этом году среди российских туристов — Турция.

© unsplash

«Самое популярное летнее направление в этом году — Турция. Доля данного направления сохраняется уже два года подряд и составляет 55% от общего числа бронирований через сервис. Средний чек за год вырос со 182 тыс. рублей до 226 тыс. за тур», — отметил эксперт.

Отмечается, что российские курорты занимают вторую строчку и потеряли всего 1%.

«В этом сезоне отечественные направления набрали 14% отдыхающих, в прошлом эта цифра была 15%. Средняя цена отдыха увеличилась с 83 тыс. рублей до 101 тыс. Третье место за собой сохранил Египет. Поездки на Красное море предпочли 11% отдыхающих. В прошлом году средний чек был 158 тыс. рублей, в этом — 197 тыс. Четвёртое и пятое места достались ОАЭ и Абхазии, как и в прошлом году, но изменились доли. Эмираты потеряли 3%, а закавказский курорт добрал 1%», — заключил специалист.

Ранее в пресс-службе ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщили RT, что транспортные проблемы на южном направлении в пик сезона привели к тому, что значительная часть отдыхающих пересаживаются на автомобили или выбирают альтернативные варианты передвижения через Сочи.