Болгария увеличивает сроки рассмотрения документов на визы

В понедельник визовый центр Болгарии в Москве после почти двухнедельного перерыва возобновил прием документов на шенгенские визы. Но вместе с этим россиян предупредили о значительном увеличении сроков рассмотрения заявлений.

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О закрытии болгарских офисов в Москве и Петербурге стало известно еще в конце июля. Тогда официальных причин для приостановки работы не называли. Инсайдеры подсказали, что консульство Болгарии переходит на новое программное обеспечение обработки заявлений на визы. Позже и МИД страны сделал официальное заявление, в котором говорилось о введении новой информационной системы, отвечающей за выдачу шенгена. Этот процесс теперь должен происходить намного оперативнее.

Однако на деле ситуация с визами не только не улучшилась, но даже ухудшилась. Согласно сообщению на сайте VFS GLobal, теперь сроки рассмотрения документов составят минимум 21 день, а в некоторых случаях 45.

Предполагается, что это временная мера, хотя неизвестно, до каких пор она будет действовать. Визовые эксперты считают, что ситуация затянется, а лимит в 45 дней будет распространяться не на «некоторые случаи», а на все.