Аналитики отметили возросший спрос на зарубежные путешествия

В России отметили возросший спрос на зарубежные путешествия — доля таких заказов увеличилась на 26% и составила 53%.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, на Филиппины и в Венгрию осенью этого года отправится в четыре раза больше туристов из России.

Также число запланированных поездок в Грецию выросло в 2,5 раза, а во Францию, Португалию, Вьетнам и Японию — в два раза.

Россияне также стали чаще путешествовать в Китай (+41%), Узбекистан (+40%), Италию (+38%), Испанию (+36%), Грузию (+21%) и Южную Корею (+17%).

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что в 2024 году Таиланд могут посетить 1,7 млн россиян.