Монголия и РФ планируют совместные туристические мероприятия

Монголия и Россия сохраняют традиционные дружеские отношения в сфере спорта и молодежной политики и намерены реализовать совместные мероприятия в сфере туризма и спорта на озерах Байкал и Хубсугул. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в недавно созданном монгольском министерстве культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

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"Государственный секретарь нашего министерства Чимэдцэрэнгийн Цэвэгдорж во время приема российской делегации во главе с министром спорта и молодежной политики Республики Бурятия Иваном Козыревым договорился о проведении совместных спортивных и туристических мероприятий на озерах Байкал и Хубсугул", - сообщили в новом ведомстве.

После прошедших в июне 2024 года парламентских выборов из трех министерств культуры, спорта и туризма создали одно, которое также будет курировать молодежную политику. Поэтому новое ведомство намерено развивать совместно с РФ зимние виды спорта и туризма, проводить общие тренировки с обменом преподавателями и тренерами.

Также монгольская сторона поблагодарила российскую за приезд и участие в десятых международных детских спортивных играх 133 юных спортсменов из Республики Бурятии. По итогам этих состязаний корреспонденту ТАСС сообщили в Государственном комитете по физической культуре и спорту страны, что дети из РФ завоевали в общей сложности 43 медали.

Самое глубокое озеро Монголии Хубсугул находится на границе с РФ, что ежегодно привлекает множество российских туристов. В геологическом плане Хубсугул является пресноводным водоемом байкальского типа, в связи с чем его называют "младшим братом" Байкала.