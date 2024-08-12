Цены взлетели, туристов гонят домой: в Европе выступают против путешественников

Старший сотрудник ЮНЕСКО по устойчивому туризму Питер Де Брин заявил, что Испания может оказаться не единственной страной, в которой граждане массово выходят на улицы в знак протеста против наплыва иностранных туристов.

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Уже несколько недель испанцы митингуют в курортных районах страны и требуют отдыхающих уезжать домой. На данный момент протесты охватили Барселону, Пальму-де-Мальорку, Гран-Канарию и ряд других городов. Причиной стало резкое удорожание жизни на курортах, так как бизнес взвинтил цены на аренду жилья и разные услуги.

Де Брин считает, что ситуация в ближайшее время не улучшится и даже наоборот, может захватить другие страны, если проблему не начнут решать на самом высоком уровне. В Испании некоторые отдыхающие уже отказались от отдыха на привычных курортах.

Россияне также столкнулись со спекулятивными накрутками цен на курортах. В Анапе билеты на поезда недавно продавали по 73 тысячи рублей.