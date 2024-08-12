Турист описал трущобы в Пакистане фразой «криминал и насилие — часть жизни»

Российский тревел-блогер побывал в трущобах Пакистана и узнал у их жительницы о местном быте и порядках. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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Пакистанка по имени Айша, которая родилась и выросла в трущобах города Равалпинди, рассказала путешественнику, что там нет поликлиник, а на скорую помощь можно не рассчитывать. По ее словам, людям приходится самостоятельно идти в ближайший госпиталь, где непременно будет большая живая очередь из таких же нуждающихся в помощи.

«Безопасность в трущобах — еще один аспект жизни, который часто оставляет желать лучшего. Криминал, наркоторговля и насилие — это часть повседневной жизни», — такими фразами описал автор публикации обстановку в бедных кварталах Пакистана.

Кроме того, в трущобах нет регулярного водоснабжения, каждое утро женщины ходят к ближайшему колодцу за водой.

«Иногда нам приходилось стоять в очереди несколько часов. Это было опасное занятие, особенно для девочек. Мы часто сталкивались с домогательствами и угрозами», — процитировал пакистанку блогер, добавив, что электричество тоже доступно не всем местным жителям.

© globallookpress

«Жизнь в трущобах — это постоянная борьба за выживание», — заключил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что в трущобах он встретил «хижины из фанеры и вонючего тряпья». Люди, по его словам, живут в таких домах огромными семьями и целыми общинами.