Камбоджа: как туристу попасть в страну и сколько стоят туры

Турагенты обратили внимание на тенденцию: опытные туристы ищут альтернативу уже знакомым местам в Таиланде, ОАЭ, Мальдивам и другим странам – есть запрос на новые маршруты. Одно из экзотических направлений – Камбоджа с экскурсионными турами и малоизвестными пляжными курортами. Редакция составила памятку о правилах въезда в Камбоджу, узнала, как попасть в страну и чем там расплачиваться.

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Виза в Камбоджу

Для поездки в Камбоджу россиянам необходимо визовое разрешение. Туристическую визу на 30 дней возможно получить по прилете, заплатив 30 долларов. Как вариант – оформить онлайн e-visa, где к госпошлине прибавляют еще 6 долларов за услугу. На сухопутной границе визу приобретают на погранпереходах с соседними Таиландом и Вьетнамом.

Срок действия паспорта – не менее полугода с даты въезда в страну. Для несовершеннолетних туристов рекомендовано иметь собственный паспорт. По уточнению посольства РФ в Камбодже, въезд детей, сведения о которых внесены в документ родителя, на практике сопряжен с трудностями при прохождении погранконтроля. До 12 лет визу оформляют без оплаты.

Все туристы обязаны в течение 7 дней до поездки заполнить анкету e-Arrival Card, которая с 1 июля 2024 года заменила бумажную иммиграционную форму, справку о состоянии здоровья и таможенную декларацию. На госпортале Камбоджи также предусмотрены ссылки для загрузки соответствующих приложений для смартфонов. Минимизировать процедуру позволяет подача групповой заявки до 10 человек. После регистрации заявитель получает QR-код, предъявляемый на паспортном контроле.

Офицер погранслужбы вправе также попросить показать бронь отеля и обратные билеты.

Дешевые авиабилеты: вылеты из Москвы

Из России в Камбоджу возможно добраться только на стыковочных рейсах – международные аэропорты есть в Пномпене, Сиемреапе и Сиануквиле. В 2015 году несколько чартерных рейсов было запущено из Новосибирска, но программа туристам не зашла.

Для примера посмотрели на цены перелетов из Москвы в Пномпень. Например, с вылетом 7 сентября и возвращением 21-го числа быстрее всех долететь на рейсах China Southern Airlines со стыковкой в Гуанчжоу – стоимость от 71 тыс. руб. с багажом, в пути 13 часов и обратно на 2 часа дольше. Более дешевые билеты – с долгими пересадками.

Добраться из Москвы в Сиемреап с минимальными затратами сил – выбрать маршрут с двумя пересадками в Дубае и Бангкоке на рейсах Emirates и Bangkok Airways. Стоимость одного кресла на round trip 7–20 сентября – от 102 тыс. руб. с багажом, на дорогу запланировано по 22 часа. С китайскими перевозчиками на эти же даты можно улететь от 80 тыс. руб. с двумя стыковками в КНР, для которых потребуется виза.

На эти же даты авиабилеты из столицы до Сиануквиля – от 97 тыс. руб. с багажом также с двумя пересадками – в Шанхае и Хошимине.

Как вариант – самостоятельно долететь до Бангкока, а там сесть на рейсы в Камбоджу. Ежедневно из столицы Таиланда до Сиемреапа летает около десятка рейсов – стоимость от 16 тыс. руб. с багажом туда-обратно. Перелет занимает один час. А вот до Сиануквиля в поисковике нашлись маршруты только с пересадками по цене от 24 тыс. руб. без багажа.

Туры на море и Ангкор-Ват

Пляжный отдых туроператоры организуют на курортах Сиануквиля. Для ориентирования узнали стоимость отдыха в популярных отелях. Тур в Sokha Beach Resort 5* – от 445 тыс. руб. на 11 ночей для двоих в номере lake side deluxe с 8 сентября на полном пансионе. Турпакет в White Boutique 4* – от 241 тыс. руб. за двоих взрослых на 11 ночей в стандартном номере с 8 сентября и питанием BB. В обоих предложениях перелеты из Москвы до Пномпеня и далее трансфер до отелей. По оценкам туристов, из столицы страны до курортов ехать менее 3 часов по скоростной автотрассе.

Для знакомства с памятниками древнего Ангкор-Вата туроператоры предлагают забронировать отели в Сиемреапе. Например, без перелета стоимость размещения в Lotus Blanc Resort 4* – от 30 тыс. руб. на двоих на 5 ночей с 9 сентября с завтраками. На эти же даты остановиться в Lynnaya Urban River Resort 5* – от 35 тыс. руб.

Стоимость Angkor Pass на посещение архитектурного комплекса – 37 долларов за целый день, трехдневный пропуск – 62 доллара, а недельный – 72 доллара, билеты возможно приобрести онлайн. Вход на территорию с 5 утра, а закрытие – в 17:30.

Погода на курортах: Сиануквиль

На морских курортах в Сиануквиле в августе ежедневно поливают сильные дожди, чаще всего они идут во второй половине дня. В паблике по Камбодже уточнили, что тут как повезет – погода в это время непредсказуемая, может быть вполне комфортно, а иногда дождь зарядит на неделю.

В сентябре-октябре по прогнозу ожидают уже непродолжительные осадки, хотя и ежедневно, температура 30–31 °С, по ночам на 5 градусов меньше. Многолетние наблюдения позволили синоптикам предположить, что с ноября дождей практически не будет, переменная облачность прикроет жгучее солнце.

Сиемреап, откуда туристов направляют на экскурсии в Ангкор-Ват, по картам погодных условий не очень сильно отличается от прибрежных районов – в декабре станет чуть прохладнее.

Как платить: в ходу доллары и риели

В Камбодже туристы могут расплачиваться как камбоджийскими риелями, так и долларами, которые принимают практически повсеместно. Есть возможность безналичных платежей картами UnionPay российских банков, не попавших под санкции.

В отеле Сиемреапа, в частности, номер оплачивали пластиком «Диамонд» от Газпромбанка прикладыванием к POS-терминалу ABA-bank. В АТМ этого же банка снимали наличку.

В камбоджийском чате напомнили, что в местных банкоматах снимали как национальные деньги, так и доллары. Самую низкую комиссию за операцию нашли в BRED Bank – 4 доллара, в других банках – брали «пятерку» и больше.

В небольших деревнях любые банковские карты часто бесполезны. Если на руках крупные долларовые купюры, на сдачу там частенько «впихивают» истрепанные мелкие банкноты, и «потом фиг расплатишься ими». Евро в торговых точках принимают по такому же курсу, что и американскую валюту.

В туристических местах обменных пунктов достаточно, в некоторых оказывают услугу размена больших номиналов тех же долларов. Среди советов – приезжать в Камбоджу с 5–10-долларовыми банкнотами, но только если они в хорошем состоянии. При этом 100- и 50-долларовые купюры принимают только из новых серий.

Ранее «ТурДом» писал, что на перспективу запуска прямых авиарейсов из России в Камбоджу многие туристы и турагенты в опросе в нашем телеграм-канале отреагировали положительно. Почти половина из проголосовавших были готовы рассмотреть решение о поездке за разумные деньги, а для каждого пятого высокие цены не стали бы проблемой.