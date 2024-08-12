Путешественник рассказал о «здоровых порциях» за 80 рублей в Таджикистане

Россиянин пообедал в столовой Таджикистана и рассказал о «здоровых порциях» за 80 рублей
Российский путешественник побывал в Таджикистане и пообедал в нетуристической столовой, куда ходят только местные жители. Своим опытом он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».
Автор рассказал, что его появление удивило работников заведения и посетителей, однако люди оказались очень приветливыми и посоветовали ему заказать манты, которые в тот день особенно удались.
«За здоровую порцию я заплатил 10 сомони — это примерно 80 рублей. Самое главное, что манты были очень большими и в них было много мяса», — отметил блогер.
Кроме этого, в столовой можно было заказать плов, лагман, шурпу, пирожки и беляши.
«На вкус еда оказалась действительно хорошей», — заключил автор.
Этот же путешественник посетил столовую для рабочих в Армении. Там его плотно накормили супом и гречкой с отбивной за 400 рублей.