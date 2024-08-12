Туристка назвала вызывающее восторг у итальянцев блюдо русской кухни

Российская тревел-блогерша, живущая в Италии, назвала любимое блюдо русской кухни у местных жителей. Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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«Когда итальянцы пробуют наш оливье, то салат вызывает у них восторг. Не удивительно, ведь по вкусу он совсем другой! И, на мой взгляд, в сто раз лучше, чем их "русский салат"», — пояснила автор публикации.

Еще один популярный в России продукт, сушеные кальмары, в Италии, по ее словам, спросом не пользуется.

«Когда я сказала им, что так люблю сушеные кальмары, что даже на завтрак в тот день съела, у них чуть волосы дыбом не встали», — удивилась блогерша.

В отношении красной икры вкусы итальянцев разнятся, отметила россиянка: кому-то она понравилась с первого раза, кто-то распробовал ее со второго, а другие вообще не оценили ее вкус.

«Вообще сама идея есть икру кажется итальянцам странной, но если заставить попробовать разок, есть большие шансы, что во второй раз уже распробуют этот продукт. Например, мой муж в начале тоже был не в диком восторге, но уже я его приучила, и икру он теперь любит», — призналась автор.

Кроме того, она рассказала, как недавно нашла в магазине банку шпротов и предложила попробовать их своим знакомым-иностранцам.

«Вердикт — вкусно. Но по баллам большинство итальянцев дали семь или семь с половиной», — заключила россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.