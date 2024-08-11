Разочарованные дорогим отдыхом в Турции туристы выбирают Китай

Резко подорожавший отдых на курортах Турции заставляет российских туристов искать этой стране альтернативу: при этом россияне все чаще обращают свой взгляд на Китай.

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В текущем году российские путешественники в целом проявляют повышенный интерес к отдыху за границей. Среди предпочтений наших соотечественников самыми популярными направлениями остаются Турция, Абхазия и Казахстан. За первое полугодие россияне совершили 12,6 миллиона поездок, что на 9% больше к уровню прошлого года. В подавляющем большинстве эти поездки были связаны с отдыхом, сообщает «ТурПром» и Пограничная служба ФСБ России.

Однако на этом фоне наблюдается повышенное внимание к путешествиям в Китай, который становится заменой традиционным курортам Турции. Количество поездок в КНР за шесть месяцев текущего года составило более 405 тысяч. Это в 14 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.