Визовый центр Франции снова обязал туристов вносить предоплату

Визовый центр Франции вернул для туристов необходимость онлайн-оплаты сервисного сбора при попытке записаться на подачу документов. Теперь при выборе слота заявитель должен провести транзакцию. И только после этого место забронируется за ним.

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Подобная опция уже вводилась французами весной прошлого года. Тогда ВЦ хотел облегчить жизнь обычным туристам и сократить количество перекупщиков, которые автоматически занимали все места ботами за считаные секунды и далее продавали эти места обычным людям. Однако справиться с посредниками не удалось, скорее добавились неудобства для туристов, так как сайт стал периодически сбоить.

Заявители опасаются, что система бронирования снова начнет работать медленно и нестабильно. Пока что старых проблем при записи туристы не обнаружили. Удалось ли доработать систему, станет понятно при первой серьезной нагрузке, связанной с массовой раздачей новых слотов. Представители визовых агентств подозревают, что ВЦ пошел на возврат к онлайн-оплате из-за того, что большое количество забронированных летних квот осталось неиспользованными. Люди записывались, но не приходили и не отменяли записи. Оплатив почти 3 тыс. руб. до посещения офиса, желания не прийти будет гораздо меньше.

На этой неделе французы раздали все места на октябрь в большинстве городов присутствия. До распределения ноябрьских квот далеко. Пока что появляются только редкие отказные слоты, которые пытаются выловить как заявители вручную, так и посредники автоматически при помощи ботов.

Ранее TourDom.ru писал, что у визового центра Франции ушло полтора месяца на восстановление онлайн-записи после технического сбоя.