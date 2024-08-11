Между Россией и Китаем запустили туристический поезд

Туристическо-экскурсионный поезд "Чанлюйхао", который будет курсировать между Россией и Китаем, отправился в дебютный рейс. О торжественной церемонии запуска проекта, который призван стать большим подспорьем для путешественников, рассказали в генконсульстве России в Шэньяне.

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Проект "Чанлюйхао" будет развиваться постепенно: совместное российско-китайское детище пройдет три стадии своей эволюции. Так, на первых порах поезд будет следовать параллельно реке Туманная, которая является природной границей сразу между тремя государствами - Россией, Китаем и Северной Кореей (преимущественно между двумя последними). На втором этапе "Чанлюйхао" свяжет между собой Хуньчунь и Владивосток, а кульминацией проекта будет открытие движения из китайского города прямиком до Москвы.