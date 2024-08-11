Эксперты оценили влияние санкций на турпоток россиян за границу

Экономист Эрчин: серьезного спада потока россиян в Турцию не зафиксировано

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Несмотря на западные санкции, поток российских туристов в Турцию не ослабевает. В этом году уже наблюдается значительное количество россиян, выбирающих для отдыха турецкие курорты. Об этом говорят данные Министерства туризма Турции, а также эксперты.

По данным турецкого экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, количество российских туристов, прибывших в Анталью только за первые полгода 2024 года, приблизилось к 600 тысячам, что делает их лидерами по туристическому потоку. Всего за этот период Турцию посетило 2,7 миллиона российских туристов, что очень близко к рекордному показателю 2019 года.

Эксперты отмечают, что российским туристам предлагаются более низкие цены на отдых в Турции, чем обычные. Это объясняется стремлением турецких отельеров и туроператоров компенсировать усложненные платежные системы и сохранять привлекательность для российского рынка.

Увеличение количества круизных судов, прибывающих в черноморские порты Турции с туристами из России, а также рост торгового оборота между двумя странами в черноморском регионе свидетельствуют о развитии альтернативных направлений туризма и торговых путей, минуя западные санкции.

Российские туристы по-прежнему высоко ценят отдых в Турции, и несмотря на санкции, желание провести отпуск на турецких курортах не ослабевает.

Посол России в Турции Алексей Ерхов уверен, что число российских туристов, прибывающих в Турцию в 2024 году, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек.