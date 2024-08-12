Турэксперт объяснил, почему Турция никогда не откажется от all inclusive

Турция вряд ли откажется от системы all inclusive («все включено»), рассказала NEWS.ru руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь. Она объяснила, что в противном случае страна потеряет много туристов.

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"В последнее время в Турции снова все чаще поднимается вопрос об отмене системы «все включено». И в отношении российских туристов такое решение негативно отразится на туризме. Это приведет к снижению количества посетителей в отелях, потому что для россиян система «все включено» — это излюбленная история. Не каждый турист, отправляясь в Турцию, будет готов доплачивать за каждую опцию, например, алкоголь или услуги в ресторанах, отдельно", — отметила Ансталь.

Эксперт не исключила, что для кого-то система, где туристы выбирают лишь нужные им опции будет актуальна. Однако вряд ли Турция решит полностью отказаться от all inclusive, так как в стране понимают, что больший приток туристов они получают на побережье, где действует эта система. Более того, туристический бизнес в Турции не имеет логики без системы «все включено», считает Ансталь. Отказавшись от нее, турки рискуют потерять большие финансы, резюмировала блогер.

Ранее газета Hurriyet сообщила, что представители турецкой индустрии туризма предложили пересмотреть популярный среди иностранцев формат «все включено» в отелях. По их мнению, следует изменить варианты выбора отдельных услуг, например отказаться от предоставления алкоголя по такой схеме.