Мьянма-2024: как россиянину попасть в страну, сколько это стоит

Среди экзотических направлений в Юго-Восточной Азии Мьянма пока мало востребована российскими туристами. Между тем гражданам России предоставлен безвизовый въезд, между Новосибирском и Янгоном есть прямые авиарейсы. Редакция составила краткую памятку по стране, узнала о стоимости перелетов и особенностях использования банковских карт «Мир».

Мьянма-2024: нужна ли виза

Для граждан России Мьянма продлила ранее введенный безвизовый въезд на 30 дней – с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025-го. Необходим загранпаспорт со сроком действия от полугода. Туристам разрешено прибывать в страну через аэропорты Мандалая и Янгона, а также столицы страны Нейпьидо.

Специальная туристическая виза предоставляет возможность двукратного или многократного въезда в течение 6 месяцев и оформления онлайн.

В консульском департаменте МИД туристов предупредили, что не стоит брать с собой игральные карты, а вывоз национальной валюты запрещен. При покупке в Мьянме ювелирных изделий рекомендовали просить чеки об оплате. Не стоит рассчитывать на международные водительские удостоверения, выданные в России, они не действуют, а аренда автотранспортных средств на время турпоездки не разрешена.

Прямой рейс: в Янгон из Новосибирска

Между Мьянмой и Россией установлено прямое авиасообщение на маршруте Новосибирск – Янгон. В Яндекс.Расписании полетная программа с рейсами из Толмачево обозначена по средам и воскресеньям с 9 октября по 5 марта 2025 года на самолетах Airbus A319 авиакомпании Myanmar Airways. На авиалинии предусмотрена техническая посадка в Мандалае.

На сайте по бронированию авиабилеты из Новосибирска в Янгон туда 13 октября и обратно 26-го – от 65 тыс. руб. за кресло с учетом багажа. На новогодние даты, например с вылетом 22 декабря и домой 4 января, – от 96 тыс. руб. Беспосадочный перелет рассчитан на 8 с половиной часов.

Из Москвы в Янгон можно долететь с 1–2 пересадками. В частности, с вылетом 8 сентября и назад 23-го – от 57 тыс. руб. с багажом на рейсах Air China со стыковкой в Пекине. На новогодние даты с этим же авиаперевозчиком перелеты – от 88 тыс. руб. с отправлением 22 декабря и возвращением 6 января. Время в дороге – 22 часа туда и 23 часа в обратном направлении.

На маршруте Москва – Мандалай бюджетный вариант перелетов был от 62 тыс. руб. с багажом на 13 октября и обратно 27-го – на бортах China Eastern Airlines. Предусмотрено две пересадки в КНР – Пекине и Куньмине, поэтому нужна китайская виза. В пути придется провести 19 часов и 27 часов назад.

В основном же стоимость билетов на других маршрутах в Мандалай – от 110 тыс. руб. на одного. Дешевый round trip 21 декабря – 5 января был от 121 тыс. руб. с багажом, перелеты – с одной стыковкой туда и двумя обратно со сменой авиаперевозчиков, потребуется китайская виза.

Туры из Москвы в Мьянму: пляжи и экскурсии

Экзотическая Мьянма, ранее известная как Бирма, привлекает в первую очередь любителей экскурсионных туров, хотя есть и пляжные курорты. Туроператоры также включают ее в турне по нескольким странам Юго-Восточной Азии.

Среди предложений – 9-дневные туры с русскоговорящим гидом от 273 тыс. руб. за двоих с заездами в октябре, декабре, январе. В стоимость включены внутренние перелеты и трансферы, размещение в отелях, экскурсии. Авиабилеты до Мьянмы и обратно в цену не входят. В программе – осмотр достопримечательностей старой столицы страны Янгона и окрестностей Мандалая, рукотворных и природных творений в Хехо и Багане.

Более короткий и насыщенный 7-дневный тур стоит от 320 тыс. на двоих с заездом 8 сентября. В пакете – размещение в отелях с завтраками, трансферы, входные билеты на экскурсии, русскоговорящий гид. Международные авиаперелеты оплачиваются отдельно.

Туристам предлагают туры на морские курорты в Нгве Саунг, что в 250 км от Янгона. Например, размещение в отеле Eskala Hotels and Resorts 5* от 91 тыс. руб. на двоих на 10 ночей с завтраками с 17 августа без перелета. По запросу согласуют цены на отдых на курортах Нгапали на берегу Бенгальского залива.

Погода в Янгоне

Погоду в Мьянме определяют несколько сезонов. Больше всего дождей – с мая по октябрь. Для экскурсий советуют приехать в страну в ноябре – феврале. А весной туристы жалуются на жару.

В Янгоне в нынешнем августе ежедневно идут дожди – льет безбожно, как отметили в соцсетях. Сильный тропический дождь советуют переждать где-нибудь под крышей, иначе промокнешь до нитки.

В сентябре синоптики ожидают, что осадки будут также каждый день, но непродолжительные. Карты многолетних наблюдений позволили предположить, что уже с октября солнечных часов станет больше, температура воздуха – 32–33 °C, а ночью на 5 градусов ниже. В ноябре-декабре прогнозируют преимущественно солнечные дни, без осадков.

Как платить: 2 курса обмена валюты

В Мьянме начали принимать банковские карты «Мир», но пока в ограниченном количестве заведений. Оплата происходит через POS-терминалы от Myawaddy bank. В Минтуризма страны рассчитывают подключить к платежной системе все туристические районы.

В паблике, посвященном Мьянме, россияне рассказали об использовали карт UnionPay не попавших под санкции банков – положительный опыт был с банкоматами CB Bank. С пластиком «Голд» от Газпромбанка удалось купить билет на внутренние перелеты на сайте авиакомпании Mingalar. По поводу карт Visa было отмечено, что их принимают не от всякого иностранного банка, в частности на территории страны отключен пластик от Revolut Bank.

И главное замечание – пользоваться банковскими картами невыгодно. В стране сложилось два курса обмена валюты. Фиксированный официальный, по которому работают банки, – 2100 мьянманских кьятов за 1 доллар. Рыночный – в 2 раза выше. В чате написали, что в начале июня в аэропорту давали 3800 кьятов за доллар, а в сообщении от 8 августа рассказали, что в городе видели курсовое соотношение у менял 1:5600.

Совет – приезжать с наличными, которые меняют в обменниках и отелях. При этом уточняют, что желательно иметь доллары новых серий, крупного номинала, без отметок, заломов и потертостей. Также в ходу евро, а к тайским батам, к примеру, нет таких строгих требований по идеальности купюр.

Ранее «ТурДом» писал, что в Минтуризма Мьянмы

попросили

российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном. У местных авиаперевозчиков нет дальнемагистральных лайнеров, и вся надежда на «Аэрофлот» или S7 Airlines.