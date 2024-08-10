Свободно перемещаться по Венесуэле не позволяют только российским туристам

Туристы, отдыхающие в Венесуэле на острове Маргарита, продолжают активно обсуждать в соцсетях неформальный запрет вылетать внутренними авиарейсами в столицу страны Каракас или другие регионы.

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Как подтвердила представитель одной из венесуэльских туркомпаний, со вчерашнего дня россиян, пытающихся воспользоваться внутренним перелетом, действительно разворачивают в аэропорту Порламар курортного острова. Исключение – если только туристы следуют в сопровождении лицензированного гида, в этом случае их посадят в самолет. При этом ограничение касается лишь пассажиров, прибывших на Маргариту рейсами российской авиакомпании Nordwind, и не распространяется, например, на тех, кто прилетел венесуэльским перевозчиком Conviasa.

«Сотрудники аэропорта проверяют по спискам, каким бортом прибыл в страну иностранец», – делится информацией Эленита.

По словам представителя туркомпании никаких официальных распоряжений, которые бы устанавливали подобные ограничения, пока нет. Турфирма связывалась с российским посольством, там ответили, что направили запросы в Минтуризма и миграционную службу Венесуэлы. Портал TourDom.ru со своей стороны также письменно обратился за разъяснениями к нашему диппредставительству.

30 июля посольство России в Венесуэле в связи с обострением внутренней ситуации в этой стране порекомендовало гражданам РФ соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу. Никаких дополнительных предупреждений находящимся в Венесуэле россиянам с тех пор не было.