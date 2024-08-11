Самолеты из Новосибирска в Хайнань запустят на месяц раньше

«Аэрофлот» пересмотрел сроки запуска авиасообщения между Сибирью и Китаем. Напомним, ранее BFM-Новосибирск сообщал, что самолеты из Толмачево на китайский остров Хайнань будут летать с 27 октября по 27 марта 2025-го.

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Согласно обновленной информации, прямые рейсы из Новосибирска откроют с 5 сентября. Самолеты будут летать в курортный город Санья по четвергам и воскресеньям. Выполнять полеты планируется на лайнерах Boeing-737 (20 мест бизнес-класс и 138 – эконом). Время в пути составит 6 часов 25 минут.

Таким образом, на Хайнань можно будет улететь самолетами «Аэрофлота» из шести российских городов: Москва, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск и Новосибирск.

Напомним, рейсы в Китай были приостановлены из-за пандемии коронавируса в марте 2020-го. В конце мая 2023 года Росавиация выдала разрешение на рейсы на Хайнань двум авиакомпаниям: «Ред Вингс» и «Икар».