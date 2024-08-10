Россия и Китай запустили первый рейс туристического поезда «Чанлюйхао»

Власти России и Китая запустили туристический и экскурсионный железнодорожный состав «Чанлюйхао». Об этом сообщает генеральное консульство РФ в Шэньяне в своем Telegram-канале.

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Церемония запуска первого рейса прошла 8 августа в городе Хуньчунь в Северо-Восточном Китае. Маршрут международного пассажирского поезда планируется реализовать в три этапа: первый – вдоль реки Туманная на территории Китая, второй – Хуньчунь-Владивосток, третий – Хуньчунь-Владивосток-Москва.

Ранее сообщалось, что российские туристы резко заинтересовались поездками в Китай. По информации Российского союза туриндустрии (РСТ) азиатская страна оказалась в числе самых быстрорастущих направлений летом 2024 года.