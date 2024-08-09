Российским туристам не дают улететь с острова Маргарита в Каракас

Российские туристы в Венесуэле испытывают сложности с передвижением по стране на внутренних авиарейсах. О проблемах в редакцию TourDom.ru сообщили отдыхающие, которые сейчас находятся на острове Маргарита.

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«Нам не дают покинуть остров. Хотели улететь посмотреть Каракас. Людей с купленными билетами просто разворачивают в аэропорту работники миграционной службы без объяснений. Удается улетать только некоторым организованным группам, которые отправляются на экскурсии».

Как утверждают отдыхающие, разочарованные невозможностью увидеть всю Венесуэлу, ни о каких запретах, связанных со свободным перемещением туристов, они не слышали. Да, в стране было неспокойно в связи с активизацией оппозиции, несогласной с результатами недавно завершившихся выборов, но, по их мнению, на текущий момент все протесты прошли.

Ранее посольство России в Венесуэле выпускало рекомендации к соотечественникам в связи с обострившейся внутренней ситуацией в стране воздерживаться от посещения неблагополучных районов, мест массового скопления людей, избегать выхода на улицу. Это сообщение было в последних числах июля. Дополнительных уточнений или ужесточения не было.

Судя по последним новостям из латиноамериканской страны, всё-таки окончательно обстановка не стабилизировалась. Новоизбранный президент ввел временные блокировки отдельных соцсетей. Также правящая власть предупреждала на этой неделе о возможности терактов как раз в Каракасе.

Журналист TourDom.ru обратился к туроператору Pegas Touristik, работающему на этом направлении:

«У наших туристов нет таких проблем. Мы в курсе тех рекомендаций, которые выпускало посольство и МИД, и поэтому просто не предлагаем нашим клиентам такие экскурсии до окончательной стабилизации обстановки», – заверила генеральный директор компании Анна Подгорная.

Ранее TourDom.ru писал, что в Венесуэле россиянам не советуют ездить в Каракас.