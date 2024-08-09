Стоимость турпоездок в Юго-Восточную Азию в июле снизилась

Стоимость туристических поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии (во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд) для россиян в июле 2024 года снизилась на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

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"Снизились цены на поездки на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии (-3%), Турцию (-2,3%) и Беларусь (-1,1%)", - говорится в документе.

В то же время цены на турпоездки в Казахстан и Узбекистан выросли на 3,2%, в ОАЭ - на 2,9%, в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию - на 1,7%, в Египет - на 1,3%.

По данным Росстата, среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросли цены на путевки в дома отдыха, пансионаты - на 4,4%, проживание в гостиницах, мотелях и хостелах - на 0,6%-3%, путевки в санатории - на 2%, автобусные экскурсии - на 1,3%, экскурсионные туры по России - на 0,7%. Одновременно снизились цены на речные круизы на территории России (на 1,4%).