СМИ: ЕС не заставит Венгрию перестать выдавать двухлетние визы россиянам

Евросоюз вряд ли сможет оказать на Венгрию давление, чтобы она перестала выдавать "Национальные карты" (фактически - двухлетние визы) гражданам России и Белоруссии. Такое мнение выразил журнал The Spectator.

"Пока Венгрия на ротационной основе до окончания года председательствует в Евросоюзе, любое карательное действие [официального Брюсселя] против Будапешта осложнено", - отмечают обозреватели издания.

Это хороший пример того, как бюрократия ЕС "обращается сама против себя", поскольку возможностей реально повлиять на Венгрию в вопросах визовой политики ни у Европарламента, ни у Еврокомиссии нет.

По мнению журнала, премьер-министр страны Виктор Орбан "выбрал лучшее время для продвижения своей повестки".

Ранее несколько европейских СМИ, включая Financial Times, сообщили, что Венгрия приняла решение ослабить требования по порядку получения долгосрочных виз, в том числе для граждан России и Белоруссии. 30 июля в ЕК уже запросили разъяснения у Венгрии по поводу этого шага. 1 августа с требованием ограничить участие Венгрии в Шенгене выступил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. ЕК до 19 августа ожидает ответа Венгрии на официальный запрос об условиях предоставления долгосрочных виз гражданам России и Белоруссии.

Согласно правилам Евросоюза, каждая страна может сама определять свою миграционную политику и порядок ее применения. Граждане не входящих в ЕС государств, легально находящиеся на территории сообщества, имеют возможность свободно перемещаться по всей Шенгенской зоне, включающей 27 стран сообщества, а также Норвегию и Швейцарию.