В АТОР сообщили, когда стоит планировать поездку в Европу

Планировать путешествие в Европу рекомендуется за 2,5-3 месяца до начала поездки, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

© unsplash

"С учетом текущих тенденций туроператоры рекомендуют туристам планировать поездку в Европу за 2,5-3 месяца. Подавать документы с "прицелом" на новогоднее путешествие можно уже сейчас", - говорится в сообщении.

Как отметили в АТОР, получения итальянской визы приходится ждать около двух месяцев. При этом в визовом центре в Москве слоты на подачу документов открыты за три недели вперед, и есть шанс получить мультивизу на один-два года. По данным BSI Group, сейчас в Москве можно получить слот на подачу документов в визовый центр Италии на конец августа.

Консульство Испании в Москве рассматривает документы две-три недели с момента подачи документов. Однако записаться в визовый центр "очень сложно". Для подачи документов лучше ориентироваться на сентябрь, подчеркнули в BSI Group. Чаще всего Испания выдает однократные визы под даты поездки.

Запись на подачу документов в визовый центр Франции в Москве и регионах идет только на октябрь. Рассмотрение заявки занимает 3-4 недели. Консульство Франции часто выдает мультивизы на шесть месяцев, реже на один-два года, рассказали в АТОР.