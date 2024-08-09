Из-за овербукинга авиакомпания оставила 12-летнюю девочку одну в аэропорте

Мама 12-летней девочки сообщила о вопиющем случае овербукинга, произошедшем в Казахстане у местной авиакомпании FlyArystan. Девочка вместе с сестрой-двойняшкой возвращалась в составе группы детей с языковых курсов из США в родной Уральск. Международный рейс прибыл в Астану, и юные туристы с сопровождающими отправились регистрироваться на внутренний перелет.

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«На стойке сотрудники FlyArystan дали места сестре Зере и другим детям, а самой Зере – нет. Сопровождающему пообещали посадить девочку после устранения якобы возникших технических неполадок», – рассказала мать.

Когда же началась посадка и сопровождающий человек не увидел возле гейта своей воспитанницы, ей, как утверждают в компании, организовавшей выезд группы, сказали, что ребенок уже в самолете:

«Руководитель группы вошел на борт, чтобы удостовериться в этом. Однако ребенка в салоне не было. Руководитель группы попытался покинуть самолет, однако служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями».

В итоге самолет вылетел в Уральск без девочки. Она осталась одна в аэропорту Астаны без присмотра. Оказавшись в одиночестве, она испугалась и провела несколько часов в слезах, переживая жуткий стресс. Мама девочки, узнав об инциденте, стала обращаться во все инстанции. Сотрудники авиакомпании предложили разместить ребенка в гостинице, чтобы переждать время до следующего рейса в Уральск, который должны были выполнить днем позже.

«Никто не хотел брать во внимание, что ребенок не может быть зарегистрирован в гостинице без законного представителя или доверенного лица. Также никто не мог гарантировать безопасность ребенка на время пребывания в гостинице», – добавила мама девочки.

В итоге ситуация разрешилась только после того, как подруга матери приехала в аэропорт и с разрешением от законного представителя увезла юную пассажирку. На следующий день ребенок всё-таки вылетел домой один.

Мама и ее адвокат обратились в Комитет гражданской авиации Казахстана для проведения расследования по этому делу. Там уже организовали проверку, по итогам которой грозят выписать штраф перевозчику в 3,7 млн тенге.

В компании FlyArystan после того, как случай стал достоянием общественности, публично принесли извинения, а также предложили пойти на мировую и принять компенсацию морального ущерба в размере 4 млн тенге и согласиться на встречу с руководством для того, чтобы они могли пообщаться лично. Мама юной пассажирки отказалась и намерена отстаивать права дочери в суде.

Ранее TourDom.ru писал, что 13-летнюю пассажирку, летевшую без родителей, вынудили выкинуть чемодан на посадке в самолет «Уральских авиалиний».