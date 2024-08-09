Эксперт объяснил нюансы прямых перелетов на Бали и где именно стоит отдыхать

В расписании авиакомпании «Аэрофлот» появились прямые рейсы на остров Бали. Билеты на них пока приобрести нельзя, однако эксперты прогнозируют, что они будут стоить от 80 тысяч рублей. Как могут прямые рейсы повлиять на стоимость перелета, когда лучше поехать на остров и во сколько обойдется отдых — в материале «Вечерней Москвы».

Согласно расписанию, «Аэрофлот» будет выполнять рейсы на Бали три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. В пути пассажиры будут проводить 12 часов 25 минут. Пока путь на остров занимает больше времени из-за того, что лететь приходится с одной, а то и несколькими пересадками.

Директор по развитию туристической платформы OnlineTur.Ru Игорь Блинов отмечает, что не всегда прямые перелеты оказываются доступнее и дешевле, чем стыковочные рейсы. Эксперт считает, что нужно подождать, пока «Аэрофлот» установит цены.

"Действительно, прямой перелет существенно экономит время. Но есть и обратные случаи, когда пересадка в аэропорте в третьей стране не всегда по времени очень затратна", — объяснил собеседник «ВМ».

Бали — востребованное направление: оно сохраняет популярность среди россиян, даже несмотря на то, что прямых перелетов пока нет. При этом остров можно назвать круглогодичным курортом с редкими периодами спада или подъема спроса.

"Нет такого, чтобы была сильная жара или какое-то похолодание заметное, некомфортное для организма. Есть, конечно, перепады, связанные с сезоном дождей, с осадками. Но в целом это все достаточно комфортно на протяжении всего года переносится. Поэтому Бали не имеет ярко выраженной сезонности", — уточнил Блинов.

Стоимость отдыха на острове зависит от того, какие цели ставят перед собой отдыхающие. Преимущественно люди отправляются на Бали на продолжительное время — больший срок, чем стандартные семь дней.

"Многие люди приезжают на длительное проживание, останавливаются, перемещаются по островам. С учетом перелета и проживания выходит около 350–400 тысяч рублей", — рассказал эксперт.

Туроператор Дмитрий Мир отметил, что перелет в нынешних реалиях может стоить примерно 100 тысяч рублей на человека. Поэтому средняя цена отдыха на Бали на двоих может составить около 300 тысяч рублей с учетом перелета и проживания.

"В середине июля на Бали начался высокий сезон, когда приток туристов существенно вырос. Он продлится примерно до декабря, а затем начнется сезон дождей", — отметил собеседник «ВМ».

Выбирать места для отдыха Мир советует исходя из личных пожеланий туриста. Например, для плавания подойдет район Улувату. Бали также славится вулканами, коралловыми рифами, храмами, пляжами, центрами йоги и медитации.

Эксперт по туризму Николай Мельник согласен с тем, что у Бали нет как таковой сезонности. Конечно, это зависит от погоды, но тропические ливни бывают редкими и идут с ноября по март. К тому же дожди, как правило, краткосрочны и идут не более пяти минут.

"Единственный минус — в это время влажность становится достаточно высокой", — предупредил собеседник «ВМ».

По его словам, на Бали очень дешевое проживание. Российские туристы зимуют на острове, приезжая на три-четыре месяца, а некоторые и остаются жить навсегда.

"Для «тюленьего» отдыха подойдет район Чангу. Там очень размеренная жизнь, красивые пляжи, мало кафе и баров. Не в таком большом количестве, как, например, на Куте (одна из первых туристических зон Бали — прим. «ВМ»). Там огромное количество баров, дискотек — народ тусит там в прямом смысле слова", — рассказал эксперт.

Любителям экскурсий и архитектуры подойдет Улувату, где есть множество храмов, а также пляжей и клубов. Роскошный отдых можно найти на курорте Нуса Дуа, который особенно популярен среди туристов. Там находятся в основном пятизвездочные отели.

"За гастрономией — в Джимбаран. Там очень много рыбных ресторанов, так как есть рыбацкий городок. Северную часть острова выбирают те, кто ездит отдыхать с семьей. Там очень много вилл", — отметил Мельник.

Бали и Индонезия в целом — это пляжи, храмы, различные заповедники, кафе, рестораны и прямой контакт с живой природой.

— На Бали в основном не сидят на одном месте. Обычно берут мопеды и колесят по всему острову, — заключил собеседник «ВМ».