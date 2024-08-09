Из-за массовых протестов в Испании стало меньше туристов

В курортных городах руководство отелей жалуется на низкое число туристов. На Майорке даже постоянные клиенты решили в этом году избежать столкновения с бунтующими испанцами.

Согласно данным издания Irish Mirror, некоторые отели в курортных городах Испании столкнулись со снижением числа отдыхающих из-за продолжающихся массовых протестов местных жителей. Туристы, опасаясь столкновения с разгневанными испанцами, предпочитают отдыхать в других странах.

Управляющая одним из отелей на Майорке Мария Жильбер отметила, что от отдыха на курорте отказалась даже часть их постоянных клиентов, которых они принимали несколько лет подряд. Недовольство охватило в основном жителей Майорки, Тенерифе и Барселоны, где автомобили туристов обклеивают надписями с грубыми требованиями вернуться туда, откуда приехали.

Ранее сообщалось, что в этом году Испанию местом отдыхов выбрало рекордное число иностранцев. Но это же привело к тому, что владельцы недвижимости резко подняли цены на жилье.

С аналогичной проблемой столкнулись и многие россияне у себя в стране. Стоимость суток в отеле на самых популярных курортах выросла в несколько раз. Точно так же подорожала и аренда квартир.