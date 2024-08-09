Четыре доступных направления для отпуска этой осенью

Многие целенаправленно откладывали отпуск на осень, чтобы отдохнуть с комфортом и избежать диких толп на пляжах курортов. В этом есть смысл, уверен наш эксперт, тревэл-гуру Виталий Якименко, который рассказал, где можно провести неделю или две в сентябре и не пожалеть о потраченных средствах.

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ОАЭ

Если вы выбираете вариант отдыха без all inclusive, отпуск на двоих в Эмиратах вам обойдется примерно в 100 тысяч на двоих этой осенью. Конечно, весной или в начале лета вы могли бы отправиться отдыхать и за 60 тысяч, но осенью туристов в том же Дубае достаточно, чтобы повысить ценник.

Виталий: «Основную сумму придется выложить за авиабилеты, остальное — за проживание, а вот цены в ресторанах и кафе можно подобрать под свой кошелек».

Турция

Радует ценами и Турция, куда можно полететь и в сентябре, и в октябре, при этом не разориться. Виталий рекомендует присмотреть сентябрьские туры уже сейчас, так как бархатный сезон привлекает многих туристов и хороший отель ближе к делу будет не так-то просто найти. По словам тревэл-эксперта, сейчас можно подобрать тур от 80 тысяч рублей на неделю за двоих.

Египет

Отдых в Египте обойдется чуть дороже Турции — примерно в 170 тысяч рублей, но за эти деньги можно найти неплохой вариант отеля в 4 звезды и программу all inclusive и все это на две недели! Наш эксперт советует присмотреться к Египту в середине сентября, так как в начале месяца в стране все еще держится слишком высокая температура.

Сочи и Абхазия

Настоящий рай для всей семьи — пляжи Сочи и Абхазии в начале сентября.