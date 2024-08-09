В Турции заявили, что не хотят терять российских туристов по указке Запада

Турция не хочет идти на уступки Западу в вопросе ограничений для российских туристов. Анкара не будет вводить новые санкции, если Брюссель будет их навязывать. Подробности об этом рассказал экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

«Турция держит себя в руках в плане туристов и не идет на уступки Западу в этом отношении. Поскольку это не является предметом санкций, и Турция, похоже, преодолела это», – отметил эксперт.

По словам Эрчина, Турция объявила Западу, что ее вынуждают на ограничения в торговле товарами, страна делает то, что необходимо, но призывает не вынуждать ее в туризме. Эксперт считает, что если бы не санкции, то российских туристов в Турции было бы больше. В этом году власти Турции не ожидают серьезных изменений по статистике российских туристов, несмотря на проблемы с платежами.

Посол РФ Алексей Ерхов заявил, что число россиян, прибывающих в Турцию, может превысить прошлогодний показатель в 6,3 млн человек, передает РИА «Новости».

Ранее в Турции заблокировали доступ к соцсети Instagram*. Соцсеть недоступна с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров. Причины блокировки и ее длительность не указаны.

*ПРИЗНАН ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИИ ЗАПРЕЩЕНА