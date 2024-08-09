Россиянка описала Стамбул словами «одинокая женщина — красная тряпка для жуликов»

Российская путешественница побывала в Стамбуле одна и пожаловалась на назойливость местных мужчин. Свой опыт она описала в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, «даже закутавшись с головы до пят», женщины привлекают внимание противоположного пола в Стамбуле, поэтому им приходится одеваться максимально скромно. При этом она отметила, что если путешественницы будут надевать платья или шорты, от мужчин будет «вообще не отбиться».

«Одинокая женщина здесь словно красная тряпка для мошенников и жуликов всех мастей», — добавила россиянка.

Она отметила, что раньше нигде ее не пытались обмануть и обсчитать так часто как в Стамбуле.

Другой тревел-блогер съездил в Таджикистан и удивился обилию красивых женщин. Он обратил внимание на их роскошные волосы и большие глаза.