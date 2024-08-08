Турбизнес Турции опасается провального летнего сезона. В июле заполняемость отелей Антальи в среднем всего 50–80%, рассказал Зафер Алкай, генеральный директор Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Hotel.

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По его словам, загрузка гостиниц во второй половине лета – это очень важный фактор для туротрасли. Именно на это время приходится самое большое количество туристов в году, т. е. июль и август формируют базу всего турпотока, а, соответственно, финансовой успешности высокого сезона. Однако прошлый месяц показал, что востребованность курортов Турции стремительно падает. Несмотря на то что министр туризма республики Мехмет Эрсой списывает всё на Евро-2024, который оттянул значительную часть европейской публики, проблема может быть гораздо глубже.

Выход из сложившейся ситуации Зафер Алкай видит в тщательной работе по повышению уровня сервиса на курортах в целом и в отелях в частности. Это поможет привлечь в Турцию обеспеченных туристов, которые готовы платить больше и не скупятся на отдыхе. При этом есть и другой вариант, правда, эксперт считает его тупиковым, – скидки. По его мнению, они, конечно, привлекут определенное количество гостей, но в перспективе окажут на туротрасль губительное влияние.

С отельером вряд ли согласятся российские туроператоры. Они уже отмечали негативную тенденцию: цены на отдых в Турции растут второй год подряд, притом значительно. Однако уровень сервиса во многих отелях остается все тот же, а где-то даже падает.

Между тем совсем недавно президент Ассоциации отельеров и туроператоров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу с уверенностью сообщал о 90%-ной загрузке отелей Антальи. Однако за месяц до этого показатель был на уровне 70%. Возможно, у местного турбизнеса разные способы подсчета заполняемости, однако проблемы в отрасли в этом сезоне очевидны.