Российским туристам продлят летний сезон в Турции

Как стало известно порталу TourDom.ru, крупные туроператоры уже продлевают на ноябрь изначально заявленные на летний сезон чартерные программы в Турцию или прорабатывают детали таких решений.

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В Fun&Sun рассказали порталу TourDom.ru, что рейсы из Москвы и еще 13 российских городов (Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Перми, Волгограда и др.) в Анталью будут выполняться не до конца октября, как первоначально планировалось, а до середины ноября. В Anex сообщили: расписание на ноябрь в стадии формирования, детали обнародуют позже. А в «Интуристе», который, как правило, берет блоки мест на тех же рейсах AZUR air в Турцию, что и Anex, уточнили: продление чартеров на ноябрь будет, но точечное. С конкретными датами дополнительных вылетов определятся к середине сентября, ориентируясь на спрос. Вероятнее всего, вылеты приурочат к Дню народного единства 4 ноября, а также осенним школьным каникулам (16 октября – 4 ноября).

В Pegas Touristik пояснили – полетная программа в Анталью из ряда городов у туроператора круглогодичная. С конца октября лайнеры будут летать на турецкий курорт из Москвы ежедневно, кроме вторника, а из Казани и Екатеринбурга – дважды в неделю. Ежедневные вылеты из российской столицы в Анталью после 26 октября указаны и в расписании на сайте Библио-Глобуса – на бортах «Аэрофлота», стратегического партнера туроператора по туристической авиаперевозке.

Топ-менеджеры туроператорских компаний, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, рассказали, что от туристов довольно активно поступают запросы на поездки в Турцию в ноябре. Для многих это возможность отдохнуть в отелях более высокой категории, чем те, что они могут позволить себе летом, – по окончании высокого сезона гостиницы, как правило, предлагают существенные скидки на размещение. При этом погода на турецких курортах в последнем месяце осени зачастую еще вполне благоприятная для пляжного отдыха. Даже если вода в море окажется недостаточно теплой для купания, можно пользоваться бассейнами с подогревом, которые есть во многих гостиницах.