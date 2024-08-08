British Airways приостанавливает прямые рейсы из Лондона в Пекин

Авиакомпания British Airways с 26 октября как минимум на год приостанавливает прямые рейсы из Лондона в Пекин. Это связано с сокращением спроса, а также с тем, что после февраля 2022 года компания не может пользоваться самым быстрым маршрутом — через воздушное пространство России. Об этом со ссылкой на заявление представителей авиакомпании сообщают сразу несколько изданий, в том числе Financial Times.

Газета «Коммерсантъ», цитируя публикации, отмечает, что теперь самолеты British Airways используют маршрут через Казахстан, что делает полет дольше примерно на час. Таким образом, британская авиакомпания оказывается в худшем положении по сравнению с китайскими Air China и China Southern Airlines, которые продолжают пользоваться российским воздушным пространством. Уточняется, что British Airways при этом продолжит выполнять прямые рейсы в Гонконг и Шанхай.

О прекращении полетов в Китай сообщила сегодня и другая британская авиакомпания — Virgin Atlantic. Ранее о прекращении рейсов в КНР объявила австралийская Qantas Airways. Она жаловалась, что самолеты отправляются полупустыми.