От 35 тысяч рублей на двоих: где выгодно отдохнуть в сентябре

Лето подходит к концу, и осень не за горами. Но и в сентябре можно отдохнуть и погреться под солнечными лучами. Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда можно отправиться в бюджетный отпуск в начале осени.

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По его словам, с сентября начинается бархатный сезон. Поэтому глубина продаж и стоимость турпродуктов начинают снижаться, как правило, после 20-х чисел сентября. До этих дат спрос остается высоким.

— Август считается самым популярным, самым дорогим месяцем в туризме. На ближайшие даты есть горящие туры, но на деле их сложно назвать таковыми из-за очень высокой себестоимости авиабилетов. В сентябре мы будем видеть те же самые цены, что и сейчас, — объяснил эксперт.

Турция

На первом месте по популярности и не слишком высокой цене туров и в сентябре, и в октябре будет Турция. В этой стране прекрасный бархатный сезон — погода уже не такая жаркая, а туристов становится меньше.

— Недельный тур на двоих человек будет стоить от 80 тысяч рублей. Меньше я не прогнозирую, потому что вижу эти цены в августе. Вряд ли в сентябре стоимость снизится до 60 тысяч рублей, — считает собеседник «ВМ».

Египет

Отправиться на отдых в Египет можно будет от 110 тысяч рублей на двоих. Такая цена обоснована высокой стоимостью авиабилетов.

— Всему виной одна-единственная авиакомпания, которая летает из России в Египет и обратно. Из-за этого цена не будет снижаться однозначно, — считает эксперт.

Сочи, Адлер и Абхазия

И Сочи, и Адлер, и Абхазия станут направлениями для недорогого отдыха в сентябре, уверен Мельник.

— Стоимость будет начинаться от 35–40 тысяч рублей на двоих взрослых. Но эти цены будут реальными до конца октября, — предупредил эксперт.

В последних числах октября и начале ноября цены на отдых не бывают низкими. В этот период начинаются школьные каникулы, поэтому на всех направлениях начинаются «высокие даты».

ОАЭ

Отдых в Объединенных Арабских Эмиратах будет стоить от 100 тысяч рублей на двоих на неделю без питания. Весной этот ценник был всего 60 тысяч рублей.

— Цена очень сильно завышена за счет авиаперелета. Стоимость самих перевозок сильно выросла. Поэтому 20 процентов турпродукта — это проживание, а все остальное уходит только на перелеты, — объяснил собеседник «ВМ».

Таиланд

Отдых на курортах Таиланда обойдется туристам в 110–120 тысяч на двоих за 10–11 дней. Сейчас на туры есть раннее бронирование по очень приятным ценам — как на осень, так и на зимний период.

— Комбинированный тур Бангкок — Паттайя — остров Ко Лан на 15 дней можно взять за 200 тысяч рублей на двоих. Это очень хорошая цена, потому что обычно такие туры стоят от 400 тысяч рублей и выше, — заверил Мельник.

Куба

Куба является сезонным направлением. Сейчас отправиться вдвоем на остров будет стоить от 220 тысяч рублей.

— В осенний период ценник может повыситься до 260 тысяч рублей. Начинается сезон, а это сезонное направление. В зависимости от дальности начнется достаточно большой спрос, — предостерег эксперт.

Тунис, Шри-Ланка и Индия

Тунис, несмотря на все свои показатели, является дорогим направлением из-за стоимости авиабилетов. Из России в страну летает только одна авиакомпания, кроме того, она работает по принципу ежемесячной пролонгации.

— Росавиация дает авиакомпании разрешение на полеты на август, затем в конце августа — на сентябрь и так далее. Пока все хорошо, рейсы в Тунис есть, но если Росавиация их запретит, то уже в сентябре они не состоятся даже по турам, на которые уже приобретены билеты, — предупредил собеседник «ВМ».

Бюджетный отдых ожидается в Шри-Ланке и Индии. Если российские авиакомпании начнут осуществлять чартерные рейсы по этим направлениям, то стоимость туров будет обходиться от 70 до 80 тысяч рублей на двоих.

Казахстан

Мельник рекомендует для отдыха и Казахстан — курортный город Актау, расположенный на берегу Каспийского моря. Стоимость авиабилетов минимальная, а на проживании можно сэкономить благодаря предложениям туроператоров — у них есть контрактные цены на ряд отелей, в которых предлагается питание по системе «все включено».

— Это происходит потому, что туроператоры могут блокировать места в том или ином отеле. Отказаться от блока они не могут. Поэтому в сентябре–октябре, когда спрос пойдет на убыль, туроператоры будут снижать стоимость туров, чтобы что-то заработать, — пояснил специалист.

Китай и Вьетнам

По сравнению с годом до пандемии коронавируса, 2019-м, стоимость перелетов на китайские курорты повысилась. Это также связано с тем, что туда не летают чартерные рейсы.

— Вьетнам сейчас стоит в два раза дороже, чем Таиланд. Китай на начало года демонстрировал прекрасную цену, но сейчас тяжело прогнозировать. Я думаю, что с перелетом путешествие будет стоить от 140 тысяч рублей на двоих, — предположил Мельник.

Отдых во Вьетнаме обойдется туристам в сумму от 240 тысяч рублей, добавил эксперт.