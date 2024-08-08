Еще один курорт в Турции столкнулся с нехваткой туристов

В Турции еще один курорт столкнулся с нехваткой туристов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество отдыхающих уже сократилось. Данная тенденция начинает прослеживаться и в Эрзуруме в Анталье.

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Эрзурум в основном посещают туристы из Ирана, России, Азербайджана и Германии. Среди российских туристов курорт известен в основном как горнолыжный.

— Средняя заполняемость номеров в отелях Бодрума, Мармариса, Фетхие и Антальи в настоящее время составляет около 80 процентов. Пустующих отелей нет, но на фоне предыдущих лет, когда уровень заполняемости номеров составлял 100 процентов, — тренд тревожный, — рассказал ведущий консультант Ассоциации турецких туристических агентств Хамит Кук изданию Express.

Систему услуг для туристов «все включено» предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, как может измениться система отдыха в стране.

Эксперт по туризму, основатель турагентства Татьяна Сапронова рассказала о плюсах планирования полноценного отпуска на осень. Она отметила, что осенью будет больше возможностей выбора локаций, близости к морю, комфорта, детской анимации.