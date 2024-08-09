Отдохнуть в Турции за 36 млн рублей: что включено

Самая дорогая путевка в Турцию жителям региона обойдется более чем в 36,8 млн рублей. По ней можно будет плавать с дельфинами. Также за эту цену отдыхающим предлагают двухнедельный отдых в отеле, укрытом тенями сосновых деревьев. Номер включает в себя пять комнат на 613 квадратных метров.

«Здесь туристам понравится мраморное и ковровое напольное покрытия, камин, массажная комната, крытый и открытый бассейны, собственный сад и павильон на пляже. Кроме того, в стоимость входят круглосуточные услуги дворецкого и личного повара, а также VIP-встреча с цветами и с шампанским, плавание с дельфинами и ужины в местных ресторанах», – рассказала «МегаТюмени» турагент Юлия Лисина.

Однако шикарно отдохнуть можно не только заграницей. Двое отдыхающих могут провести время в Сочи за 864 тысяч рублей. Тур включает две недели в пятизвездочном отеле, к которому примыкает собственный пляж. Однако различные развлечения и активности в эту сумму вне входят. Туристам придется отдельно платить за виндсерфинг, теннис и велосипеды. На отечественном курорте при этом каждый день проходят спортивные и развлекательные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Тюмени появятся новые туристические объекты. Для отдыхающих запустят лодочные прогулки и другие мероприятия.