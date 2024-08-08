Стало известно, во сколько обойдется прямой рейс на Бали

Перелет из Москвы на Бали туда-обратно в эконом-классе будет стоить 80 тысяч рублей, рассказал в беседе с НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, билеты в бизнес-класс могут стоить не меньше 400 тысяч рублей.

«Аэрофлот» объявил, что запускает прямые рейсы на Бали, начиная с 17 сентября. Эксперт отметил, что весь прошлый год авиакомпания заявляла, что запустит рейсы, однако нужно было решить вопрос в Индонезии. Было необходимо разобраться, как заправлять самолет, чтобы он не попал под санкции.

Естественно, на раскрутку рейса «Аэрофлот» обязан поставить что-то низкое, в районе не дороже 80 тысяч рублей туда-обратно эконом-классом. Соответственно, не ниже 400 тысяч бизнес-класс туда-обратно. Начиная с конца декабря и до 10 января я жду билеты по 120-130 тысяч рублей в эконом и 600-700 тысяч в бизнес-классе на человека, — объяснил Мкртчян.

Специалист добавил, что нужно пускать на эту перевозку и другие отечественные авиакомпании, чтобы цены на билеты оставались приемлемыми. «Аэрофлот» пока не спешит добавлять много рейсов, чтобы не уменьшать стоимость авиабилетов.

Если ставить хотя бы 15 рейсов в неделю на Бали в зимний период, билеты будут стоить не 130 тысяч, а порядка 60-70 тысяч, в два раза дешевле. Но «Аэрофлоту» это не выгодно. Чтобы были реальные цены билетов, нужно пускать на перевозку другие авиакомпании, чтобы была конкуренция, — заключил эксперт.

Ранее избранный президент Индонезии, министр обороны Прабово Субианто заявил во время визита в Москву, что «Аэрофлот» может совершать прямые рейсы на Бали. Также он не против предоставить такую возможность другим российским авиакомпаниям.