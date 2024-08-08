Турэксперт рассказал, откажутся ли турецкие отели от all inclusive

Турэксперт Арутюнов рассказал, откажутся ли турецкие отели от all inclusive
Турецкие отели не откажутся полностью от системы all inclusive. Такое мнение высказал член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
Эксперт напомнил, что система «все включено» появилась в 90-х годах, когда бизнес в Турции начали раскручивать. Это было фишкой, которая быстро привлекла туристов из Европы и России. Сейчас подобные схемы внедряют в отелях в других странах, например в ОАЭ.
Арутюнов уточнил, что такая система удобна для отдыха с детьми, так как не нужно ломать голову, где и как их накормить.
Система all inclusive будет видоизменяться, но, скорее всего, ее не отменят совсем, считает эксперт.
— В Турции большая конкуренция. Из отеля клиенты просто побегут в другую гостиницу, потому что выработалась привычка отдыхать при all inclusive не только у россиян, но и у других туристов, — отметил Арутюнов в комментарии 360.ru.
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