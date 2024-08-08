Турэксперт рассказал, откажутся ли турецкие отели от all inclusive

Турецкие отели не откажутся полностью от системы all inclusive. Такое мнение высказал член Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.

© Вечерняя Москва

Эксперт напомнил, что система «все включено» появилась в 90-х годах, когда бизнес в Турции начали раскручивать. Это было фишкой, которая быстро привлекла туристов из Европы и России. Сейчас подобные схемы внедряют в отелях в других странах, например в ОАЭ.

Арутюнов уточнил, что такая система удобна для отдыха с детьми, так как не нужно ломать голову, где и как их накормить.

Система all inclusive будет видоизменяться, но, скорее всего, ее не отменят совсем, считает эксперт.

— В Турции большая конкуренция. Из отеля клиенты просто побегут в другую гостиницу, потому что выработалась привычка отдыхать при all inclusive не только у россиян, но и у других туристов, — отметил Арутюнов в комментарии 360.ru.

За первое полугодие 2024 года граждане России совершили 12,6 миллиона поездок за границу. Лидером по числу въездов россиян, учитывая все цели визита, оказалась Турция — 2,5 миллиона поездок, передает газета «Петербургский дневник».

В сентябре отдых в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе подешевеет на 25 процентов. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.