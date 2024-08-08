Пхукет-2024: как туристам из регионов добраться до острова в Таиланде

Только из Москвы «Аэрофлот» доставил на курорты Пхукета свыше 245 тыс. туристов за первое полугодие 2024 года. Кроме нацперевозчика из столицы и еще полутора десятков городов на этот остров в Таиланде выполняют регулярные и чартерные рейсы несколько авиакомпаний. Редакция обобщила информацию о прямых авиаперелетах и узнала, по какой цене бронируют отели на новогодние праздники.

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Правила въезда на Пхукет: нужна ли виза

Для отдыха на острове Пхукет россиянам виза не требуется. Правительство Таиланда с середины июля 2024 года увеличило безвизовое пребывание в королевстве для граждан России на постоянной основе с 30 до 60 дней. При желании этот срок возможно увеличить до 90 дней примерно за 5 тыс. в пересчете на рубли, обратившись в иммиграционную службу.

Туристам рекомендуют иметь загранпаспорт, действительный от полугода на дату выезда из страны, хотя межгосударственным соглашением это условие не регламентировано. Допускается приезд с детьми до 14 лет, чьи данные внесены в паспорт родителя. На погранконтроле все иностранцы фиксируют свою биометрию – отпечатки пальцев и фото.

Пхукет: прямые рейсы

В летние месяцы прямые перелеты на Пхукет на регулярных и чартерных рейсах выполняет несколько авиакомпаний из полутора десятков российских городов. На предстоящий зимний сезон – 2024/2025 туроператоры увеличили предложения, расширив географию и частоту полетов. Посмотрели некоторые популярные маршруты.

Москва – Пхукет. У авиакомпании «Аэрофлот» в расписании вылеты из Шереметьево – 5 дней в неделю, а в зимнее время ежедневно будет до трех рейсов. Также из московских аэропортов запланированы чартеры авиаперевозчиков «Икар», Red Wings и AZUR air.

Санкт-Петербург – Пхукет. Из аэропорта Пулково с ноября число вылетов у «Аэрофлота» возрастет с двух до трех в неделю. Кроме того, в интересах туроператоров авиакомпания «Икар» заявила четыре рейса в месяц с 25 октября, а Red Wings – дважды в неделю с 3 ноября.

Екатеринбург – Пхукет. Из аэропорта Кольцово чартерные перелеты выполняют Red Wings и «Икар», в частности, на август-сентябрь в расписании есть несколько вылетов. С октября на постоянной основе по два рейса в неделю запускает «Аэрофлот».

Казань – Пхукет. Из Татарстана туроператоры c 23 октября начнут отправлять туристов на самолетах авиакомпании «Икар» с частотой один раз в 12 дней, а с 22 декабря – каждые 10 дней на бортах Red Wings.

Красноярск – Пхукет. В расписании аэропорта Емельяново рейсы «Аэрофлота» как в летнем, так и зимнем сезоне – с частотой 2 раза в неделю. Кроме нацперевозчика, туроператоры также формируют туры на чартерах авиакомпаний AZUR air, «Икар», Red Wings.

Новосибирск – Пхукет. Из аэропорта Толмачево еженедельно по два вылета выполняет «Аэрофлот». Авиакомпания «Икар» в зимние месяцы увеличивает количество чартеров до трех в неделю, а у Red Wings будет по два рейса. С ноября по апрель у AZUR air заявлены две чартерные цепочки для туроператоров – каждая с интервалом в 12 дней.

Иркутск – Пхукет. Кроме «Аэрофлота», который с ноября будет летать дважды в неделю, большая перевозка запланирована в S7 Airlines. У этой авиакомпании еженедельно – по три регулярных рейса с конца октября, а с 15 декабря – по пять вылетов. С ноября будут чартеры AZUR air – раз в 12 дней, со второй половины декабря – каждые 11–12 дней у Red Wings. Авиаперевозчик «Икар» с ноября увеличивает частоту рейсов с предыдущих одного – трех в месяц до пяти – семи.

На беспосадочных чартерах туристов на Пхукет зимой также доставят из Уфы, Читы, Хабаровска, Владивостока и других городов.

Дешевые авиабилеты: сентябрь выгоднее декабря

Для ориентирования посмотрели стоимость прямых перелетов на Пхукет с учетом багажа из нескольких городов на сайте по бронированию на сентябрь и новогодние даты на рейсах «Аэрофлота».

Из Москвы туда-обратно 2–15 сентября – от 86 тыс. руб. А комплект билетов на 21 декабря – 4 января стоит от 159 тыс. руб., несмотря на наличие нескольких рейсов авиаперевозчика.

Из Санкт-Петербурга round trip 5–21 сентября – от 95 тыс. руб. С вылетом 27 декабря и возвращением 4 января цена перелетов – от 195 тыс. руб. А если улететь на день раньше, выбрав перелеты с Red Wings, то комплект билетов обойдется на 24 тыс. дешевле.

На линии Хабаровск – Пхукет туда-обратно на 5–18 сентября – от 68 тыс. руб. на одного. На даты 26 декабря и домой 5 января – от 161 тыс. руб. при наличии в расписании двух рейсов.

Из Владивостока с отправлением 6 сентября и возвращением 20-го числа стоимость кресла от 67 тыс. руб. Round trip 21 декабря – 3 января обойдется от 164 тыс. руб. также при двух вылетах на эти даты.

Туры из Москвы

С перелетами до аэропорта Пхукета туристы могут выбрать также туры на курорты, расположенные в провинции Краби и на острове Самуи. За полгода до новогодних праздников россияне активно бронируют места в популярных отелях. Уточнили в системе подбора отелей уровень цен на турпакеты на двоих с вылетом из Москвы.

Отдых в комплексе Phuket Emerald Beach Resort and Spa 5* – от 249 тыс. руб. с 5 сентября на 11 ночей в номере deluxe pool view и питанием HB. С заездом 24 декабря на аналогичных условиях цена – от 523 тыс. руб.

Тур в Le Meridien Phuket Beach Resort 5* также с 5 сентября – от 389 тыс. руб. за 11 ночей в deluxe room на полупансионе. С вылетом 23 декабря – от 804 тыс. руб. за 10 ночей в deluxe room с завтраками и ужинами.

Тур в Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach 5* – от 290 тыс. руб. с 5 сентября на 11 ночей в deluxe с завтраками, а с 23 декабря на 10 ночей – от 540 тыс. руб. также в deluxe с питанием ВВ.

Погода на Пхукете

После августовских дождей уже в сентябре метеорологи ожидают на Пхукете переменную облачность с небольшими дождями и температурой воздуха около 32 °C днем и на 5 градусов меньше в ночное время. По многолетним наблюдениям в октябре-ноябре осадки будут минимальными, в декабре – в виде исключения, а солнца будет еще больше. При этом в разных районах острова свои погодные особенности.

Про август в паблике, посвященном Пхукету, туристы написали, что с начала месяца в течение дня периодически идут дожди. В частности, 7 августа в районе пляжа Лаян погоду назвали шикарной – утром был дождь, затем из-за туч выглянуло солнце, и так по кругу каждые 5–10 минут. На пляже Ката день начался с осадков и мороси, потом понемногу развеялось, в обед прошел получасовой ливень, а затем по небу просто гуляли тучи. Про бухту Патонг в чате сообщили, что там шпарило солнце.

На море же в этот день был большой отлив, и спасатели вновь ограничивали доступ к воде. Нередко отбойные течения уносят отдыхающих в море и в итоге местные СМИ сообщают о их гибели.

Ранее «ТурДом» писал, что в первом полугодии 2024 года Таиланд

принял 1 млн туристов из России, многие из которых прилетели на Пхукет. В Управлении по туризму королевства прогнозируют, что до конца года в страну приедет еще порядка 900 тыс. россиян.