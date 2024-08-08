Российские туристы рассказали, от чего устают во время путешествий

Россияне рассказали, хватает ли им отпуска, успевают ли они отдохнуть и что больше всего утомляет их во время путешествий. Результаты опроса опубликовал онлайн-сервис OneTwoTrip.

OneTwoTrip провел исследование среди 1225 пользователей и выяснил, что большинство туристов не успевают по-настоящему перезагрузиться во время отпуска. Лишь 56 % респондентов заявили, что чувствуют себя отдохнувшими после отдыха, в то время как 80 % признались, что им сразу после отпуска необходим еще один, передает РИА «Новости».

Интересно, что только 37 % опрошенных берут дополнительные выходные, чтобы восстановить силы после поездки. Основной причиной усталости во время отпуска 55 % туристов назвали других отдыхающих. Также 38 % отметили, что утомляет компания семьи или друзей, а 18 % указали на экскурсии по достопримечательностям как источник усталости. Процесс планирования каникул также не обходится без стресса – 29 % пользователей испытывают усталость еще на этапе подготовки к поездке.

Кроме того, около трети респондентов (34 %) признались, что скучают по дому во время путешествий. Интересно, что лишь 5 % участников опроса выразили желание вернуться на работу сразу после отпуска. При этом половине опрошенных хоть раз в жизни приходилось отправляться в офис прямо в день прилета.

Ранее россиянки рассказали о том, как их разочаровал отдых в Турции. Настроение туристкам испортили отели, в которых они забронировали проживание.