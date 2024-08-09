Автостоп, монастыри, кебаб: нижегородка съездила в тур по Армении и Грузии

Кавказские горы и Арарат, национальная кухня, природные ландшафты, гостеприимные местные жители, много-много собак, советское наследие и самобытность, автостоп — таким был отдых корреспондента ИА «В городе N» этим летом. Она провела 10 дней в Грузии и Армении. А теперь готова поделиться впечатлениями.

Далее публикуем рассказ от первого лица.

От Нижнего до Грузии

Каникулы обещали быть длинными, поэтому я решила совместить две страны в одной поездке. Маршрут особо долго не планировала, заранее ознакомилась с транспортными развязками, сообщением между странами, курсом валют и основными достопримечательностями. Но давайте обо всем по порядку.

Первой на очереди оказалась Грузия. Моей маленькой мечтой было проехаться по Военно-Грузинской дороге, которая пролегает между величественными горами, ущельями и внеземными пейзажами.

Сначала я отправилась до Москвы, а уже оттуда во Владикавказ. Увы, прямых перелетов между Нижним Новгородом и Бесланом пока нет. Поэтому пришлось подбирать поезда и самолеты. Совет: лучше делать все заранее и «готовить сани летом», потому что места до Москвы могут быть раскупленными, а цены на самолет — высокими.

Я, как авантюрист, конечно, занималась оформлением билетов в последний момент. Тем не менее, мне повезло, и пересадки оказались удобными. Ночной поезд прибывал в Москву в 6:28, а вылет оттуда был назначен на 10:00. Талон на самолет обошелся в 15 тысяч рублей (но можно найти и дешевле, если заранее).

До Тбилиси решила добираться на трансфере. За несколько дней до этого я нашла Telegram-чат, где ежедневно выкладывают расписание мини-автобусов, курсирующих между Владикавказом и Грузией с 9:00 до 22:00. Несмотря на то, что я предупредила о дате и времени прилета, со мной никто не связался, и пришлось слегка перекроить план.

Сразу хочется предупредить туристов-новичков: когда выходишь из аэропорта, на тебя «слетаются» как голуби на крошки хлеба местные таксисты и предлагают свои услуги. Так и ко мне подошел кавказец и уговорил поехать на их «Мерседесе». Отмечу, что стоимость услуг была 3000 рублей, но, если проявить настойчивости, то можно сторговаться. Я поехала до столицы Грузии по первоначальной цене.

Кстати, до всем известного Верхнего Ларса (КПП на российско-грузинской границе) можно добраться на такси, автобусе или попутке, а на самой границе подсесть кому-то в машину, так как пешком пересекать ее нельзя. До Верхнего Ларса наш мини-автобус доехал быстро и без пробок, а вот на контрольно-пропускном пункте пришлось потерять часа полтора-два. Вообще, есть подозрение, что утром проскочить границу можно гораздо быстрее. Но моя поездка началась в обеденное время, когда к КПП стянулись туристы, граждане Грузии, трансферы и фуры. Хотя для последних организована отдельная полоса, и потоку они не мешают.

Пограничники проверили паспорт и поставили штамп. Следующий КПП «Дарьяли» находится уже на территории Грузии, где местные ставят штамп о въезде на территорию страны и задают несколько вопросов (мне «достались»о ВНЖ и гражданстве). После чего были 3,5 часа путешествия по красивейшей дороге.

Хочется сразу сделать две оговорки. Первая: если погода дождливая или снежная, то проезд через сухопутную границу могут на время закрыть. В моем случае день был солнечный и жаркий, проблем с дорожными ситуациями не произошло. Вторая: на трансфере (читай: международной маршрутке) нет никаких остановок на локациях. И для себя я поняла, что по этой дороге стоит проехаться на личном авто, чтобы гулять в захватывающих местах Кавказских гор. Увы, в этот раз я любовалась видами через лобовое стекло авто.

Старый город Тбилиси

В Тбилиси я приехала в восемь вечера, на закате, на автовокзал «Дидубе» — на окраину. С перевозчиком можно расплатиться рублями. Разменных денег у меня не оказалось, и подступила небольшая паника. Хоть обменники встречаются на каждом углу, делать этого не по выгодному курсу не хотелось. И тогда помогла девушка, которая ехала со мной в автобусе. Она вызвала мне такси до гестхауса, дала лари (местная валюта) и обняла на прощание.

Для справки: в Грузии работает такси известного российского сервиса. Стоит дешево. В Тбилиси я приехала всего на два полных дня, а две ночи в гостевом доме в пяти минутах от старого города и основных достопримечательностей обошлись мне в 3 400 рублей.

И эти два дня были насыщенными. Я испытала все основные туристические радости. Первым делом поменяла деньги и зашла перекусить. Долго думать не стала и купила продукты в Spar. Бутылка Borjomi 0,5 стоила 55 рублей, а круассан - около 60–70 рублей. Температура оба дня не опускалась ниже 32–33 градусов, поэтому гастротуризма в этот приезд у меня не случилось, есть не хотелось совсем. Но местную кухню все-таки я попробовала (а как иначе в Грузии?).

Лайфхак: если вы понимаете, что осилить блюда не получается, можно попросить завернуть с собой. Такой совет мне дала попутчица-грузинка (им я, кстати, пользовалась потом еще несколько раз, в том числе и в Армении). Обед из десяти хинкали, суп чихиртма, бокала домашнего вино обошелся в 1 800 рублей.

За два дня я успела познакомиться с городом и посмотреть основные туристические локации. Прогулялась по набережной реки Кура и дошла до моста Мира, который ведет в парк Рике. Сама по себе переправа является знаковой и популярной локацией у гостей города. И да, «заманилы» вам обязательно предложат экскурсии на лодках и фото с павлинами.

Моей точкой была канатная дорога, нижняя станция которая находится как раз в парке. В кассе надо приобрести транспортную карту (она работает также в автобусах, метро), пополнить ее. Сама канатка проходит над Курой и ведет к смотровой площадке и монументу «Мать Картли» (мать Грузия), продолжительность поездки — около 5 минут. На высоте вид на Тбилиси, конечно... как с картинки. Там же находится древняя крепость Нарикала. Но она временно закрыта.

Сразу от монумента я спустилась вниз по лестнице Сололаки и оказалась в старом городе. Разглядывая узкие улочки с резными и кружевными балконами, пошла на фуникулеру. Он ведет на гору Мтацминда, где раскинулся одноименный парк. Всего между нижней и верхней станцией курсируют два состава из трех современных комфортных кабинок.

Подъем занимает примерно 5–6 минут. Стоимость поездки в одну сторону — около 90 рублей. Оплата проходит с помощью специальной карточки парка стоимостью примерно в 60 рублей. И вид с высоты 757 метров над уровнем моря впечатляет — город буквально на ладони. В Мтацминдском парке работают карусели и аттракционы.

«Испытать» себя я решила на гигантском колесе обозрения высотой в 62 метра. Когда поднялась почти на самый пик, мечтала поскорее сойти. Вид прекрасный, высота захватывающая. Стоимость обзорного круга на колесе — 300 рублей. Чтобы перевести дух, легла на скамейку-лежак и перекусила теми самыми хинкалями. В парке довольно приятная атмосфера, чисто, народу немного, никаких очередей на аттракционы, есть места отдыха и смотровые площадки.

На второй день решила посмотреть на памятник «Летопись Грузии», состоящий из 16 колонн высотой от 30 до 35 метров. Он находится недалеко от Тбилисского моря (на самом деле это водохранилище). Вход к монументу свободный. Потом я начала спускаться к воде, чтобы позагорать и искупаться. По картам пеший маршрут составляет 15 минут. Пляж я выбрала ближайший, аренда лежака там — около 500 рублей без ограничений по времени. Вода в море теплая, но из-за количества людей не совсем чистая.

В Тбилиси я пользовалась только такси, где цены в основном варьируются от 100 до 170 рублей.

Из Грузии в Армению

Вечером второго дня я уже уезжала из Тбилиси в Армению, поэтому заранее купила билет на поезд. Сейчас между двумя странами по Южно-кавказской железной дороге ходит поезд сообщением Ереван — Батуми — Ереван. Актуальное расписание и маршруты можно найти в Интернете. Вагоны в поезде новые, я решила взять купе, который обошелся мне в 2 900 рублей.

До Еревана билет будет стоить дороже, в моем маршрутном листе первая остановка была в Гюмри. Поспать в ночном поезде, который идет 7–8 часов, не удалось, скажу сразу. А все из-за двух переходов границ: сначала грузинской, потом армянской. На первой КПП весь поезд выходит на улицу, к паспортному контролю, а уже на территории Армении в вагоны пограничники сами заходили внутрь и ставили штампы.

Ремарка: нужно быть готовым к тому, что из-за задержек поезд может опоздать. Так было и в моем случае — вместо 6:00 в Гюмри я приехала в 8:00.

Город хоть и считается одним из крупнейших в Армении, обойти основные достопримечательности или добраться с ж/д вокзала до гостевого дома можно меньше чем за полчаса. Здесь за две ночи я заплатила 3 500 рублей.

Гюмри находится на северо-западе Армении. Одним из известных и трагических событий в истории этого города является Спитакское землетрясение 1988 года. Здесь много заброшенных или разрушенных домов, а у некоторых церквей стоят на земле купола, упавшие во время катаклизма.

В центре максимальная высота зданий достигает пяти этажей, из-за чего улочки, садики и парки создают уютную атмосферу. Например, обед в кафе здесь обойдется от 300 до 500 рублей.

Следующая остановка в моем путешествии — Ереван. Я уже была здесь раньше. И в этот отпуск хотела задержаться подольше. Добраться из Гюмри в Ереван можно на электричке, она идет 3 часа, а стоит — 350 рублей.

На первые три ночи в Ереване я сняла гостевой дом за 7 500 рублей в пешей доступности от Каскада и музея Матенадаран, где хранятся древние рукописи.

Что посмотреть в Ереване?

Одна из главных и обязательных локаций — Каскад. Именно отсюда открывается вид на гору Арарат. Иногда туристам может не повезти, и вершины святыни так и останутся за облаками. Но если небо ясное, то гора предстанет во всей красе и во всем своем величии.

Туристы и местные жители заполняют лестницы к вечеру, проводят там время за работой, устраивают посиделки и фотографируются. На самую вершину можно подняться по эскалатору, но настоящий кайф испытываешь именно от пешего восхождения. Каскад находится рядом со скульптурным садом Гафесчян и музеем Матенадаран, где хранятся древние рукописи (туда в этот раз я не попала).

По главному проспекту Месропа Маштоца или любым другим параллельным улицам можно добраться до центральной площади Республик. Там находятся национальная галерея, поющие фонтаны и здание правительства, а также блошиный рынок «Вернисаж».

В Ереване на выезде из города есть замечательный ботанический сад с футуристичной советской теплицей. Вход в сам сад — 125 рублей. А чтобы попасть в теплицу, придется заплатить отдельно.

Многие рекомендуют посетить рынок ГУМ со сладостями, сухофруктами, вином, фруктами и овощами. Продавцы норовят всех накормить, но если вы не захотите купить вкусняшку, то в дегустации могут отказать. В Ереване полно мест, где можно вкусно поесть. В западной кухне (например, бургеры) цены начинаются от 600 рублей, ближневосточной от 400 рублей и местной от 300 — 500 рублей.

В полуторачасовой доступности от Еревана находятся следующие достопримечательности: Храм Гарни, Гегард, Азатское водохранилище, озеро Севан и храм Хор Вирап, ближайшая точка к Арарату. Хочу о них рассказать.

Из Еревана мы отправились на ночь в Севан. Туда ходят такси, автобусы или можно поймать машину, попутешествовать автостопом. Мы воспользовались мини-автобусом, который отъезжает от метро «Еритасардакан». Заплатили за поездку. За гестхаус там отдали 1 900 рублей.

В Севан я влюбилась еще в прошлую поездку, и моим желанием было провести там хотя бы одну ночь. Погода там не такая невыносимая, как, например, в Ереване с его +32 градусами. В Севане комфортные +23. Озеро чистое, а вода теплая. Но может подняться сильный холодный ветер, который отобьет желание залезать в воду.

По рассказам таксиста, вокруг озера находятся множество заброшенных гостиничных комплексов, турбаз, зданий. Также обязательными к посещению монастыри Севанаванк и Айраванк.

Цены в кафе разнятся от места к месту, в основном кебаб, чай, суп на двоих обходятся до 1 000 рублей. Кстати, на Севане рекомендуют попробовать кебаб из рака, но и цена будет соответствующая — 1000 рублей.

Из Севана на автостопе я отправилась автостопом до Дилижана. Дорога туда — одна из красивейших в Армении. К несчастью, в Дилижане меня настиг ливень с грозой. И погулять особенно долго не получилось. Обычно туристы туда едут за прогулками по национальному парку и средневековым монастырям.

На автобусе я вернулась на Севан, а оттуда снова автостопом — в Гарни. Античный храм пострадал от землетрясения XVII века, а в 70-е годы XX века был восстановлен. Стоимость посещения — 300 рублей. Недалеко от Гарни стоит «пещерный монастырь» Гегард, внесенный в список объектов Всемирного культурного наследия.

Моей искренней рекомендацией остается монастырь Хор Вирап недалеко от турецкой границы с потрясающим видом на Арарат.

Улетали в Москву из Гюмри. Билеты обошлись в 11 000 рублей на человека.