К чему может привести госрегулирование цен на авиабилеты

Госрегулирование цен на авиабилеты может привести к их повышению, пишет ЕАН со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Уточняется, что тарифы для пассажиров могут стать еще выше, чем они сейчас.

Результат может оказаться прямо противоположным: количество рейсов сократится, показатели безопасности ухудшатся и в результате билеты подорожают только сильнее, — объяснили в АТОР.

Эксперты отметили, что сейчас на все поднимаются цены, в том числе и на авиабилеты. Поэтому непонятно, где авиаперевозчики должны находить средства, чтобы замедлять рост стоимости тарифов.

Если в текущих условиях авиакомпании прибавят к себестоимости еще и 20 «разрешенных» процентов, то тарифы для пассажиров будут намного выше, чем они есть сейчас, — добавили в ассоциации.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что в августе ежегодно дорожают авиабилеты из-за повышенного спроса. По его словам, также увеличивается стоимость из-за высокого сезона.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что цены на авиабилеты растут из-за инфляционных процессов. Он добавил, что правительство РФ и Центробанк следят за инфляцией и принимают меры для ее сдерживания.