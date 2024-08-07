Британские туристы устроили забег до шезлонгов на курорте Испании и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Запись была сделана в четырехзвездочном отеле Villa Romana в городе Салоу. На видео отдыхающие устремились к лежакам, как только администрация гостиницы открыла бассейн. Один из туристов в панаме забронировал сразу четыре шезлонга, положив на них полотенца. Другие иностранцы в спешке заняли оставшиеся места.

Ранее туристы из Великобритании напали на испанскую семью с двумя детьми из-за нехватки свободных мест на лежаках. Мужчины сбросили женщину с шезлонга, уронили его на ногу отдыхающей и напугали ее дочерей.