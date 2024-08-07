В Таллиннском аэропорту зафиксирован рекордный пассажиропоток

В июле этого года число пассажиров Таллиннского аэропорта стало рекордным за всю историю предприятия и достигло 343,5 тыс. человек. В среднем через аэропорт ежедневно проходило более 11 тыс. пассажиров, передает эстонский портал ERR.

"На показатели в июле повлиял период отпусков, а количество выпущенных в продажу авиабилетов выросло на пятую часть по сравнению с годом ранее. Рост числа пассажиров был еще более быстрым и достиг 24%", - сказал член правления Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ.

Чаще всего из Таллина в июле на регулярных маршрутах летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига и Франкфурт.

В июле регулярными рейсами из Таллина можно было улететь по 38 направлениям. Также обслуживалось шесть чартерных маршрутов. Крупнейшими перевозчиками были airBaltic с долей рынка в 30% и Ryanair - 22%.