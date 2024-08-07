Дубай отчитался о рекордном количестве иностранных туристов

С января по июнь Дубай принял рекордное количество международных туристов: 9,31 млн гостей, что на 9% больше, чем в первой половине 2023 года, когда город посетили 8,55 млн человек. Статистику по России Департамент экономики и туризма Дубая не приводит, ограничиваясь данными по «целевым рынкам»: из стран СНГ и Восточной Европы в Дубай приехали 1,37 млн человек.

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Редакция TourDom.ru решила сравнить эти данные с цифрами от погранслужбы ФСБ. За первую половину года россияне совершили 730 400 выездов в ОАЭ против 678 400 раз в прошлом году. Таким образом, российская статистика подтверждает дубайскую – популярность ОАЭ выросла на те же 9%.

Тем не менее к концу года показатели могут измениться. Причина в том, что летний отдых в ОАЭ, если опираться на предварительные данные, в этом году менее востребован. Как рассказал вчера журналистам гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов, спрос на летние поездки в ОАЭ сейчас ниже на 20%, чем год назад. Не всем «заходит» местный климат: некоторые туристы побывали в Дубае летом, и им не понравилось. Кроме того, ощущается конкуренция между странами. Потоки туристов перераспределяются между ними, словно вода в сообщающихся сосудах. Например, летом значительно вырос интерес к Турции и Египту – по статистике туроператора, объемы увеличились на 50–75%.

В турагентствах подтверждают, что летом отдых в ОАЭ – на любителя. Половина участников опроса в телеграм-канале для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B» продают туры в ОАЭ летом от случая к случаю или только когда сам клиент просит. При этом стараются подобрать отель поближе к морю. «В июне отправили одну пару. Хорошо, что уговорили взять отель в Шардже на первой линии. Они потом за это долго благодарили. Съездили лишь на две экскурсии. От жары устали. Они сказали, что не представляют себе, как бы ездили на пляж из городского отеля Дубая», – написал турагент Дмитрий Чистяков.

Активно продвигает это направление лишь каждый пятый участник опроса. «Просто в прошлом году было на 30–40% дешевле – вот и причина. Сама с детьми поехала в ОАЭ, осталась довольна. В этом уже было дороже, а Египет, наоборот, подешевел», – поделилась личным опытом еще одна участница обсуждения.