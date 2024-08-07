В Турции предложили отменить опцию «все включено» в отелях

Систему услуг для туристов «все включено» предложили отменить в отелях Турции из-за возникновения новых проблем. Об этом сообщила газета Hürriyet.

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— Система «все включено» стала очень важным выходом для нашего туризма, который много лет находился в процессе развития и прорыва. Успехи, которых мы достигли, конечно, неоспоримы. Однако в новом процессе это должно обсуждаться, — подчеркнул эксперт в туристической области Зафер Алкай.

Он отметил, что настаивание на поддержании этой системы может привести к тому, что в будущем туризм столкнется с новыми проблемами. По его словам, больше нет необходимости рассматривать отмену системы как «табуированную тему», передает газета.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что в сентябре отдых в Крыму, Сочи, Геленджике и Анапе подешевеет на 25 процентов. По его словам, цена снизится и на отдых за границей.

До этого эксперт по туризму, основатель турагентства Татьяна Сапронова рассказала о плюсах планирования полноценного отпуска на осень. Она отметила, что осенью будет больше возможностей выбора локаций, близости к морю, комфорта, детской анимации.