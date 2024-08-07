Летний отпуск для многих россиян – это долгожданное время отдыха и расслабления, особенно когда речь идет о поездках за границу. Однако, как показывает практика, не всегда мечты о беззаботном отдыхе совпадают с реальностью. Российские туристки рассказали о своем разочаровании от отдыха в турецких отелях.

Одну из таких историй рассказала россиянка Виктория, которая с подругой решила провести неделю в Фетхие. Забронировав отель Resa Hotel за 142 тысячи рублей, они с нетерпением ждали начала отпуска. Однако по прибытии их встретил неприятный сюрприз: на ресепшен заявили, что бронь не прошла, и им придется доказывать свою оплату.

«Настроение сразу испортилось», — делится Виктория.

Несмотря на наличие русскоязычной сотрудницы, которая могла бы помочь, никакие извинения за произошедшее не были сказаны, передает Tonkosti.ru.

По словам туристки, это был только первый звоночек. Обман со стороны отеля проявился и в ценах: на местных сайтах номера стоили значительно дешевле. Кроме того, сам номер оказался гораздо менее комфортным, чем ожидалось: маленькая комната с одной двуспальной кроватью вместо двух отдельных и минимальный набор мебели. Единственным положительным моментом стало питание — «вкусно, сытно и разнообразно».

Не менее разочаровывающим оказался отдых в Amon Hotels Belek. По приезде туристки столкнулись с проблемой заселения: несмотря на то что они прибыли в 9:00, им отказали в возможности разместиться до 14:00. Из-за отсутствия камеры хранения им пришлось оставить вещи где попало и отправиться к бассейну, где их ожидали грязные столики и неубранные лежаки.

Номер, который им предоставили, также не соответствовал ожиданиям: старая мебель, еле работающий кондиционер и дырки на простынях стали шоком для отдыхающих. Питание в этом отеле также не оправдало надежд — отсутствие молочных продуктов и разнообразия в меню оставило девушек голодными.

В итоге они питались панкейками и фруктами, так как мясные блюда не радовали разнообразием.

Развлекательная программа в отеле также вызвала недовольство: скучные мероприятия и длинные очереди в баре сделали отдых еще менее привлекательным. Расположение отеля также оказалось неудобным – далеко от моря, а шаттлы переполнены. Ранее туристы рассказали о неудачном отдыхе в Анапе. Россиян призвали отказываться от поездок туда. Фото: unsplash.com