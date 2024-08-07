«Это не останавливает». Стало известно, насколько подорожала Турция

Цена отдыха в турецких отелях в среднем выросла на 7–10%, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Эксперт подчеркнул, что это не останавливает путешественников из России. По его словам, сильное подорожание отдыха в Турции было зафиксировано в 2023 году, а сейчас рост цен происходит только на процент инфляции.

Нужно учитывать, что все туры считаются из евро в рубль. Турция сильно повышала цены только в 2023 году, в этом году повышение цен только на процент инфляции и популярные отели. В среднем повышение в районе 7–10%. Это не останавливает российских туристов, — пояснил Горин.

По его словам, тенденции на сокращение потока российских туристов нет. Наоборот, уточнил он, наблюдается увеличение потока. Эксперт рассказал, что, согласно официальной статистике, Россия занимает лидирующие позиции по въезду в Турцию.

В 2024 году поток туристов вырос на 6%, отметил Горин. Вице-президент РСТ добавил, что Турция остается также крупнейшим хабом для прямых перевозок и транзитов, еженедельно выполняется до 1200 рейсов. По его словам, это абсолютный рекорд.

Самый большой показатель российских туристов в Турции был в 2019 году — 6,9 млн человек. Это было до пандемии. Постепенно это направление восстанавливается. Объемы по Таиланду, ОАЭ и Египту уже больше доковидных значений. По Турции нет никаких ограничений, — заключил эксперт.

Горин ранее заявил, что в Турции вряд ли отменят систему all inclusive. По его словам, подобные разговоры ведутся последние 10 лет, но никакого закрытия не предвидится. Эксперт подчеркнул, что система «все включено» востребована среди большого количества туристов из многих стран мира.