Чем Баку напоминает другие мировые столицы

Современный Баку - поистине город с тысячью лиц. Москва, Вена, Майами, Дубай, Стамбул, Париж... И это еще не все места, похожие на другие города, которые можно насчитать, разглядывая Баку во все глаза.

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Приезжаешь в футуристический аэропорт имени Гейдара Алиева (позднее он будет перекликаться в сознании и восприятии с Центром Гейдара Алиева, который находится в самом Баку и тоже выглядит как строение из будущего). Далее - едешь в город по широким проспектам, вдоль которых большие многоэтажные здания из стекла и металла - как в московском Сити, только стоят башни эти отдельно. Потому сравнение с Москвой плавно перетекает в другое - с Дубаем. Эти места тут так и называют - мини-Дубай.

Но стоило сказать бакинской подруге, что при первом знакомстве город мне напомнил столицу ОАЭ, как она обиженно ответила: мол, ты еще в центре не была и в Старом городе. Отправилась туда. В том, что повсюду идет стройка, Баку напоминает летнюю Москву. Но тут готовятся к большому экологическому саммиту, Конференция ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Азербайджане 11-22 ноября 2024 года. Все должно быть на самом высоком уровне. Хочешь пройти на набережную - обходи строительные работы. А с 13 по 15 сентября в Баку ожидается этап Формулы-1. Тоже надо быть подготовленными.

Так выглядит современный Баку с наивысшей точки - со смотровой площадки. Набережная, Старый город, новейшие футуристические высотки, здание, где проходил конкурс "Евровидение" в 2012 году... При этом нужно учесть, что город построен на территории пустыни, богатой месторождениями. Растения - все привозные, но прижились.

Но из современности легко перенестись - стоит лишь шагнуть за ворота Старого города. В мощенных брусчаткой улочках можно заблудиться, что со мной и случилось. Зато так было проще почувствовать себя героиней фильма "Бриллиантовая рука", который здесь снимался. Все туристы торопятся на точку "Черт побери", или "Упал, очнулся, гипс". Предприимчивые местные разместили рядом со снимком из бессмертного фильма Леонида Гайдая рекламу туров по всей стране.

Второе киноместо - "Цигель-цигель ай лю лю", или "Руссо туристо облико морале". Тут - очередь из желающих снять видео. Наверху в Старом городе улица Муслима Магомаева, но - оказывается - дедушки великого певца. Он также был известен благодаря прекрасному голосу, но мы знаем его внука.

В Старом городе и исторические памятники - Девичья башня и подземный город. Повсюду ковры. В Музей ковров мы тоже зашли. Само здание выстроено в форме свернутого ковра. Оно не в Старом городе - в новом. Рядом с ним другое - в форме лотоса. В Музее ковров видели много диковин - причудливые узоры, ковры для ритуалов и для украшений жилищ. Отдельно сидит мастерица и на глазах у посетителей ткет новый ковер. Но тот ковер, который поражает больше всего, находится в Центре Гейдара Алиева - он оттуда путешествовал в Венецию на биеннале. Произведение коврового искусства.

При входе в Старый город много местных гидов, которые предлагают провести экскурсии по Баку. Нашу поездку курировало Государственное агентство по туризму Азербайджана, потому мы в них не нуждались. Тем не менее, остались еще гештальты - куда сходить в будущем, когда снова приедем: на виллу братьев Нобелей (родных того самого Альфреда Нобеля, который основал премию, известную всему миру), в дом-музей Мстислава Ростроповича.

А успели прогуляться по красивой набережной, подняться на смотровую площадку, съездить в Храм огнепоклонников. Кто-то даже совершил покупки в торговом моле в Порту. Вену напомнила площадь фонтанов и улица Низами. Там же кафе дарили ощущение, что ты где-то недалеко от Парижа. А вот чтобы очутиться в Майами, нужно было уехать из города...

Всего 30 минут езды от Баку - и перед глазами стройка века: возводится "государство в государстве" комплекс Sea Breeze. Он существует 15 лет, и уже здесь живут 12 тысяч человек. А планируется, что будет 100 тысяч. Комплекс возводится в местечке, где ранее проходил Великий шелковый путь. Можно пошутить, что жизнь тут тоже будет как шелковая. Тут есть особняки и виллы, есть просто многоэтажные комплексы - отели и апартаменты, есть бунгало. На любой кошелек, но немаленький. "Испытала на себе" бунгало - остановилась на одну ночь. Они нашпигованы самой современной техникой - стиральные машины, плиты, большие холодильники. Поразительно, но многие граждане России уже прикупили тут жилье разного уровня. Майами и Палм-Бич - так называются только две части Sea Breeze.

И они будут напоминать знаменитые мировые курорты. Но также есть итальянский "район" Палаццо дель Маре. Побродив по Sea Breeze, можно найти и "Макдоналдс", и ресторан азербайджанской кухни, и греческий. Все пути выводят к Каспийскому морю. "Вишенка на торте" - огромное здание в виде океанского лайнера. Так оно и называется - Каспийский лайнер мечты.

Волны непогоды захлестнули DreamFest, который в этом году проходил в комплексе Sea Breeze. Туда приехали многие российские артисты, и телеканал НТВ покажет трансляцию события уже 10 и 11 августа. Но волны человеческого тепла удержали Международный музыкальный фестиваль. И комплекс у моря, и Баку таким образом создают биографию и традиции. В Sea Breeze выстроена Аллея звезд. Открывали свои звезды в этом году Томас Андерс (группа "Модерн Токинг"), группа "Энигма" и певица с мировым именем Николь Шерзингер и другие. Гостей принимал известный азербайджанский певец EMIN.

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