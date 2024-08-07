В Турции зафиксировали землетрясение

В центральной части Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Так, по данным экспертов, землетрясение произошло в 2:32 по времени UTC (5:32 мск). Его эпицентр находился в 27 километрах к северо-востоку от города Козан. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров. При этом данных о жертвах и разрушениях не поступала.

В конце июля у берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4.

До этого землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Кузбассе, недалеко от Таштагольского месторождения. В результате частично обрушилась одна из шахт. Из-под земли были эвакуированы 163 человека.

В ночь на субботу, 20 июля, в Тихом океане у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4. Его эпицентр располагался в 82 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп.